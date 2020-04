Le nouveau botteur Justin Rohrwasser dit qu’il se fera enlever le tatouage

Justin Rohrwasser, le botteur de Marshall qui a été repêché par les New England Patriots la semaine dernière, a déclaré à WBZ-TV de Boston qu’il non seulement couvrirait mais supprimerait un tatouage sur son bras du chiffre romain III – qui est associé à l’extrême -Groupe de milice «The Three Percenters».

Rohrwasser dit qu’il s’est fait tatouer à l’âge de 18 ans. Il a maintenant 23 ans, ce qui signifie qu’il a eu la chose pendant cinq ans sans, selon lui, comprendre ce que cela signifiait. Rohrwasser a maintenu qu’il pensait que c’était un symbole de patriotisme, ne comprenant pas le lien avec le groupe des trois pour cent.

“Dès que j’ai vu à quoi cela était lié samedi, c’est exactement à ce moment-là que j’ai su que je devais l’enlever totalement de mon corps”, a déclaré Rohrwasser. «J’ai dit de le couvrir, mais je veux le retirer de mon corps. C’est honteux de l’avoir là-bas par ignorance. “

Pourtant, j’ai des questions:

Comment personne ne lui a dit ce que signifiait son tatouage?

Dans les trois minutes environ suivant la rédaction de Rohrwasser par les Patriots, les internautes avaient A) trouvé des photos de ses tatouages, B) identifié celui en question comme un symbole des trois pour cent, et C) partagé largement sur Internet.

Je ne dis pas que tout le monde dans le cercle de Rohrwasser devrait avoir une connaissance pratique des trois pour cent (moi-même, je n’étais pas spécifiquement au courant du groupe), mais après CINQ ans, je trouve incroyablement difficile de croire que personne avec Rohrwasser n’interagit avec n’aurait aucune idée de ce que cela signifie, et personne ne l’a jamais informé. C’est… c’est vraiment difficile à croire.

Comment ne se connaissait-il pas?

Aussi difficile à croire: se faire un tatouage massif sur le bras avec seulement une petite compréhension erronée de ce que signifie ce symbole. Je sais que tout le monde ne fait pas une tonne de recherches sur chaque tatouage qu’il obtient, mais aussi, vous avez besoin d’une suspension d’incrédulité assez saine pour imaginer qu’il a obtenu ce tatouage sans comprendre ce que cela signifiait.

Comment les Patriots n’ont-ils pas vu cela arriver?

Les Patriots ont vu un film sur ce type. Ils ont probablement vu des photos. Avec les recherches approfondies que les équipes font sur leurs perspectives (les équipes ont creusé dans l’histoire familiale des joueurs pour essayer de comprendre si elles ont été «bien éduquées» ou autre), nous disons que personne n’a pensé à poser des questions sur les tatouages ​​sur son bras, et ce qu’ils signifiaient? C’est possible, bien sûr, mais encore une fois, les questions s’additionnent ici.

Comment un agent ou un conseiller n’a-t-il pas vu cela arriver?

La NFL demande maintenant explicitement aux prospects de nettoyer leur historique des médias sociaux pour éviter de répondre à des choses qu’ils auraient pu dire dans le passé. L’agent de Rohrwasser, un conseiller, a-t-il pensé non seulement à faire cela, mais peut-être aussi à se mettre devant le tatouage sur son bras qui est lié à une milice d’extrême droite?

Les Patriotes peuvent-ils prétendre que ce n’est rien?

Ce sera intéressant à regarder à l’avenir. Pour une ligue qui déteste les «distractions», les Patriotes seront-ils prêts à aller de l’avant et à répondre aux questions répétées sur la politique de Rohrwasser? Les médias de Boston vont-ils simplement l’oublier? Est-ce que tout cela en vaut la peine pour un kicker?

.