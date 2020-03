Le nouveau défi du CIO, trouver une date adaptée aux JO de 2021

Avec la confirmation du report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le CIO est obligé de trouver un cadre pour cela dans le calendrier sportif l’année prochaine. Le nombre d’épreuves qui se déroulent en 2021 signifie qu’une date doit désormais être coordonnée avec les différentes fédérations lorsque les JO peuvent se dérouler normalement, sans affecter les championnats prévus pour les autres disciplines.

Tokyo 2020 allait se tenir du 22 juillet au 9 août. Cependant, garder cette même date maintenant un an plus tard semble compliqué si plusieurs événements ne bougent pas du calendrier. Les reporter exactement d’un an signifierait les commencer le 21 juillet 2021 et les terminer le 8 août, mais dans ces 19 jours de compétition, d’autres les événements qui chevaucheraient l’événement sportif le plus important au niveau mondial.

Précisément, deux des sports vedettes des Jeux célèbrent leurs Coupes du monde, coïncidant avec les semaines où ils seraient impliqués dans la compétition à Tokyo. Du 16 juillet au 1er août, la Coupe du monde de natation a lieu à FukuokaBien que la FINA soit disposée à la déplacer sur le calendrier pour jouer aux jeux. La IAAF (Fédération d’athlétisme) célèbre également ses championnats du monde à Eugene (États Unis), 6 au 15 août.

Vous devez également déplacer le Tour de france. La Grande Boucle maintient toujours sa date pour ce 2020, ayant avancé sa célébration à l’occasion de Tokyo 2020 d’une semaine. pour l’année prochaine, leur différend est prévu entre le 2 et le 25 juillet, coïncidant avec la première semaine des Jeux, ils doivent donc avancer à nouveau le rendez-vous.

Le basket-ball seraient touchés en Asie. Les championnats continentaux s’y déroulent en 2021, qui n’ont pas encore établi de lieu. La Coupe d’Asie se tiendra du 3 au 15 août, coïncidant dans sa première semaine avec le résultat de la compétition à Tokyo, dans laquelle nous avons pu voir l’Australie, défenseur du championnat d’Asie et l’équipe la plus forte de la région.

Le tennis et le football ne seront pas affectés

Le sport qui ne serait pas affecté, pour le moment, serait tennis. Dans le calendrier ATP, le litige du Masters de Montréal du 9 août 2021, dans la même semaine qui aurait lieu cette saison. Les grandes dates du circuit ne seraient pas affectées pour le report, tant que le Tokyo se tiendra dans les mêmes semaines qu’il était prévu pour 2020.

Le football ce serait une autre qui n’affecterait pas, en principe, le report. Reste à savoir ce qu’il adviendra des compétitions qui sont arrêtées et même quand elles vont s’allonger, ce qui pourrait conditionner le calendrier de la saison prochaine. Ce qui est clair, c’est quand Eurocup 2021. Sera du 11 juin au 11 juillet, bien qu’un aperçu des Jeux puisse se chevaucher avec la fin du championnat.