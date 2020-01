Le nouveau format du NBA All-Star Game 2020 et hommage à Kobe Bryant, a expliqué

La NBA change le format de son All-Star Game 2020 pour pimenter la compétitivité de l’événement et honorer Kobe Bryant. Après des années de critiques sur le public en déclin du jeu, la ligue a établi de nombreuses nouvelles règles.

Voici les nouveautés:

Les trois premiers trimestres du match des étoiles 2020 verront leur score réinitialisé après chaque période de 12 minutes. L’équipe LeBron et l’équipe Giannis s’affronteront pour gagner chaque image avec un score de 0-0. Le gagnant de chaque trimestre gagnera 100 000 $ pour son organisme de bienfaisance, les liens ayant pour conséquence que l’argent sera ajouté au trimestre suivant.

Le score se réinitialise après chaque trimestre, mais le total cumulé est toujours important. Au quatrième trimestre, les scores des équipes des trois premiers trimestres seront additionnés et le score final qu’une équipe doit atteindre pour gagner le match sera déterminé en ajoutant 24 points (numéro de maillot de Bryant) au total du score le plus élevé. Il n’y aura pas de chronomètre de jeu dans le cadre final. La première équipe à atteindre ce total de points gagne.

Si c’était beaucoup et que vous aviez du mal à comprendre, c’est parce que le nouveau format est déroutant. Allons donc plus loin.

Voici un exemple:

Commençons par le début du jeu.

Si Team LeBron marque 30 points et Team Giannis marque 25 au premier trimestre, l’organisme de bienfaisance de choix de Team LeBron gagne 100 000 $.

Au deuxième trimestre, le score revient à 0-0. Ainsi, l’équipe Giannis pourrait surclasser l’équipe LeBron par le même score, 30-25, et ils gagneraient 100 000 $ pour leur organisme de bienfaisance.

Au troisième trimestre, la même chose se produit. Disons que l’équipe LeBron surclasse l’équipe Giannis, 30-25 à nouveau. Équipe LeBron gagne encore 100 000 $ pour une œuvre caritative.

Au quatrième trimestre, le score des trois premiers trimestres sera additionné. Dans ce cas, l’équipe LeBron mène l’équipe Giannis, 85-80. Au lieu d’un chronomètre de jeu de 12 minutes, les équipes joueront un score. Dans ce cas, nous prenons 85 points, comme score principal, et ajoutons 24 points, pour honorer Bryant. Ainsi, la première équipe à 109 points remporte la partie.

Si ce n’est pas un explicateur suffisant, je suis désolé. Mais les changements déroutent beaucoup de gens:

si Giannis est dans un train pour le match des étoiles à 55 mi / h et qu’il est à 300 miles de distance et que Luka est dans un train à 65 mi / h et il est à 750 miles de distance, qui arrivera le premier au match des étoiles? https://t.co/OErdRPvKSm

– Jonny Auping (@JonnyAuping) 30 janvier 2020

Peut-être qu’ils devraient simplement annuler le All Star Game et honorer Kobe en trempant à plusieurs reprises sur celui qui a proposé ces règles idiotes.

– myles brown (@mdotbrown) 30 janvier 2020

Le jeu des étoiles sera-t-il meilleur pour ces règles?

Je veux dire, peut-être. Les trois premiers trimestres seront certainement déroutants, mais au quatrième trimestre, jouer avec un score plutôt qu’avec un chronomètre de jeu donnera au jeu une sensation de ramassage. C’est intéressant! Et réduit le besoin de commettre des fautes en fin de partie. Les équipes devront jouer en défense pour gagner.

Le changement est-il suffisant pour être important? Probablement pas. Dans l’ensemble, cela semble compliqué et difficile à comprendre.

Mais bon, ce sont les meilleurs basketteurs du monde sur un seul terrain. Comment cela pourrait-il être mauvais?