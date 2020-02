Le nouveau format NBA All-Star Game était totalement fou et incroyable

C’était la fin la plus farfelue possible d’un match des étoiles NBA imaginable.

Bon travail, NBA.

La NBA a institué un Elam se terminant au match des étoiles cette saison, déclarant que le vainqueur serait décidé par l’équipe qui atteindrait un score cible fixé à 24 points du score de l’équipe de tête entrant au quatrième trimestre. L’équipe de Giannis Antetokounmpo menait par neuf à l’entrée du cadre final, mais l’équipe de LeBron James est revenue en force pour remporter la victoire dans un épuisant, bonkers quatrième.

Le quatrième trimestre a été marqué par:

26 lancers francs

Aucune infraction de transition

Très peu ou pas de lobs

35 pour cent de tir

Défense réelle

Giannis presque encrassant

Les défis de deux entraîneurs

Kyle Lowry floppant deux fois

Des rediffusions significatives

Appel légitime se disputant

Deux accusations portées contre Kyle Lowry

Et un lancer franc gagnant

Ce n’était pas votre quatrième match normal du All-Star Game. L’équipe LeBron, entraînée par Frank Vogel, a terminé le match (ce qui semblait être environ 15 minutes de temps de jeu réel) avec quatre partants (LeBron, James Harden, Anthony Davis, MVP Kawhi Leonard) et Chris Paul. L’équipe Giannis, entraînée par Nick Nurse, a terminé avec Kyle Lowry sur le terrain avec quatre partants (Giannis, Pascal Siakam, Joel Embiid et Kemba Walker). Les deux équipes voulaient clairement gagner.

C’est bien, non? Le jeu était extrêmement excitant et devait être pratiquement impossible à désactiver. (Je n’ai jamais été du genre à me déconnecter de la fin d’un match des étoiles, mais on me dit que cela arrive.) Toute la bêtise habituelle du jeu des étoiles s’est estompée et cela ressemblait à un choix très sérieux -up jeu entre 10 des meilleurs joueurs du monde, en quête de sang.

Genre, littéralement pour le sang. Il y a eu quelques moments où il a semblé que quelqu’un avait été blessé ou que quelqu’un était légitimement en colère contre le jeu d’un adversaire. Lors de la faute qui a mené au lancer franc d’Anthony Davis, le coup franc a été très serré. CP3 était dans les coffres des adversaires tout au long. L’équipe LeBron a essaimé Joel Embiid dans le poste à quelques reprises. LeBron a tenté de tirer une faute sur un trois. Le jeu de transition s’est complètement tari lorsque les joueurs ont cessé d’essayer des passes folles (dont certaines fonctionnent réellement pendant All-Star!). Les équipes ne dirigeaient pas exactement l’offensive en soi – plus de pick-and-roll et d’iso avec des décalages plus élevés – mais cela ressemblait à du vrai basket NBA, pour le meilleur ou pour le pire.

Terminer sur un lancer franc était légèrement moins étonnant que si cela s’était produit avec un tir du sol, mais le jeu était incroyablement serré et serré pendant les douze dernières minutes environ. C’était tendu! Il y avait des délais d’attente stratégiques et tout. La fin d’Elam a fonctionné.

Cela ne fonctionnera pas à chaque fois, bien sûr – l’équipe Giannis n’avait que neuf pour commencer la quatrième, et vous pouvez imaginer une fin anticlimatique si une équipe a besoin de marquer 24 et l’autre doit marquer, comme 48 ou quelque chose. Ça va être difficile de revenir de chaque déficit, mais au moins ça ne ressemblera pas exactement au temps des ordures. Il y a aussi la peur tacite qu’avec ces joueurs d’élite qui rivalisent comme si leur héritage en dépendait, quelqu’un finirait par se blesser. Ce serait complètement affreux! Espérons que cela ne se produira jamais. Vous ne pouvez pas vraiment vous en prémunir, cependant, tant que les joueurs cognés ne sont pas jetés là-bas pendant des minutes ultra-compétitives.

(Giannis a définitivement joué plus dans ce match qu’il n’en a joué beaucoup cette saison, hein? Sans chronomètre de jeu au quatrième trimestre, c’est difficile à suivre. Mais il a joué BEAUCOUP.)

C’est aussi assez fascinant de voir quels joueurs ont joué et n’ont pas joué dans les dernières minutes. Trae Young (qui a récolté 10 passes décisives, dont plusieurs spectaculaires et un tir à mi-parcours) et Luka Doncic, deux joueurs de deuxième année avec beaucoup d’étoiles devant eux, ont été les deux partants qui n’ont pas clôturé. Embiid s’est rapproché de Rudy Gobert, qui a été fantastique tout au long du match. (Rudy Gobert, excellent All-Star. Qui savait?) Nurse et Vogel ont tous deux fermé avec leurs propres joueurs, et il était intéressant que Vogel ait gardé CP3 (qui était super pour commencer le quatrième avec d’autres réserves) sur Ben Simmons (électrique sur les deux se terminent toute la nuit) ou Russell Westbrook (deux fois joueur par excellence des étoiles). Jimmy Butler n’est pas revenu tard pour l’équipe Giannis malgré son excellente défense et sa réputation de plus proche. Bam Adebayo s’est également attardé sur le banc, avec sa commutabilité épique. Beaucoup de choix intéressants!

C’est vraiment à cela que tout se résumait: c’était intéressant. Bon travail, NBA. Vous nous avez donné une fin All-Star pour apprécier et réfléchir. Gardez les innovations à venir.