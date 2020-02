Le nouveau front office des Knicks est déjà sur l’horloge pour 2021

Les Knickerbockers de New York, jamais une équipe pour la subtilité, ont renversé la direction de leur front-office quelques jours avant la date limite du commerce NBA 2020. Out est Steve Mills, cadre de longue date dans divers rôles avec l’équipe et un adjoint de James Dolan par excellence. (Être appelé député James Dolan par excellence n’est pas un compliment.) Leon Rose, l’un des agents les plus performants de la NBA de la dernière ère, dont le peloton de la Creative Artists Agency a longtemps été considéré comme le maître fantoche du front office des Knicks.

C’est aussi surprenant qu’un changement de front office que vous pouvez obtenir.

Parce que cela s’est produit dans la perspective de la date limite du commerce (dans laquelle les Knicks moribonds étaient des vendeurs) et au milieu de plusieurs histoires politiques nationales importantes et historiques, il a un peu passé sous le radar. Je ne suis pas sûr que le fandom de basket-ball plus large apprécie ce qu’est un accord gigantesque pour les Knicks et la NBA – pas nécessairement bon, pas nécessairement mauvais, juste mammouth.

Ce mouvement a le potentiel de changer complètement les Knicks à l’approche de l’été très conséquent de 2021. Et s’il change complètement les Knicks, il a le potentiel de changer complètement la NBA.

Une franchise Knicks compétente et bien gérée est quelque chose que les 29 autres équipes de la NBA et en particulier les 14 autres équipes de l’Est ont rarement eu à affronter. Il s’agit d’une franchise avec autant de ressources financières que toute autre qui a été mise à l’écart de la concurrence au plus haut niveau pour tous, mais qui va et vient depuis le début des années 1970. Il s’agit des LA Lakers de 2014-19 – un géant endormi – mais qui se sont étalés sur une bonne partie de 45 ans (à l’exception d’une série de succès dans les années 90 qui comprenait deux apparitions en finale).

Avec la présence de Rose, le coffre sans fond des Knicks et, espérons-le, des éclaireurs compétents et des calculateurs de casquettes, les Knicks peuvent renverser la vapeur. Si Rob Pelinka et Magic Johnson peuvent le faire, Rose et Scott Perry (ou le prochain Scott Perry) peuvent le faire.

Mais ils doivent commencer dès maintenant. L’horloge tourne déjà.

Pourquoi? Parce que l’intersaison 2021 va vraiment être très conséquente. Ce n’est pas seulement Giannis Antetokounmpo non plus – je parierais maintenant qu’il restera avec les Bucks. Il y a juste beaucoup de grands noms sur la table en 2021. LeBron James, Kawhi Leonard, Paul George, Bradley Beal, Rudy Gobert, Spencer Dinwiddie, Kyle Lowry, plus une poignée d’agents libres restreints potentiels. Pour utiliser au mieux le meilleur avantage des Knicks – les poches profondes – New York doit être dans le mélange des agents libres haut de gamme, et il n’y a pas de meilleur été pour entrer dans le mélange (maintenant que le gambit 2019 a échoué) qu’en 2021.

Et pour entrer dans le mélange en 2021, les Knicks doivent devenir respectables en 2020. Ce devrait être tout l’objectif d’ici à cette époque de la saison prochaine: retourner le script sur qui les Knicks d’une catastrophe embarrassante à une équipe compétente et respectable.

Cela signifie engager le bon entraîneur pendant l’intersaison. Cela signifie rédiger un contributeur au lieu d’un billet de loterie, ou échanger le choix contre un bon joueur. Cela signifie investir de l’argent et du temps de jeu dans des professionnels, pas des mercenaires. Cela signifie une responsabilité et une reconnaissance réaliste des limites et des objectifs raisonnables. Cela signifie être honnête avec les fans.

Cela signifie ne pas être les Knicks pour un changement.

Les Brooklyn Nets l’ont fait dans la perspective de 2019 et ont débarqué Kyrie Irving et Kevin Durant. Coïncidence ou conséquence? Probablement certains des deux. Mais la clé est que ces deux joueurs ont rejoint une franchise compétente et respectable. La plupart des agents libres superstars le font. Leonard a fait ça. George l’a fait quand il a signé de nouveau avec OKC. Durant l’a fait quand il a signé dans Golden State. Gordon Hayward l’a fait lorsqu’il a signé à Boston. James a fait ça à Miami. James à Cleveland (2014) et LA étaient les rares exceptions. James a ses propres règles.

Et pour être sûr, être compétent ne suffit pas à lui seul à décrocher de grands noms. Mais dans la plupart des cas, c’est une condition préalable.

C’est donc là tout l’objectif du nouveau régime de New York. Ne pas maximiser au maximum l’espace de plafond (bien qu’ils doivent rester conscients de l’espace de plafond). Ne pas charger des choix de brouillon élevés pour les métiers potentiels (bien qu’ils doivent utiliser judicieusement leurs actifs de brouillon car ce sont actuellement les meilleurs outils dont ils disposent pour améliorer l’équipe). Les Knicks doivent être respectables cette fois l’année prochaine à l’approche de 2021 free agency. Si New York manque cette chance et que les âges sombres continuent, qui sait si Rose gardera sa crédibilité? Qui sait s’il gardera espoir pour les fans qui en ont besoin?

Pas de pression.

Tom Ziller écrit et publie Good Morning It’s Basketball, un bulletin d’information indépendant de la NBA. Vous pouvez vous abonner sur la plateforme Substack.