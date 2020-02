Le nouveau garçon de Manchester United, Odion Ighalo, consacrera chaque but à sa défunte sœur, décédée en décembre

Odion Ighalo a promis de dédier chaque but de Manchester United qu’il a marqué lors de son prêt à sa sœur, décédée tragiquement en décembre.

L’international nigérian a déménagé de Shanghai Shenhua à Old Trafford pour un contrat à court terme jusqu’à la fin de la saison afin d’alléger le fardeau des blessures au club.

Ighalo s’est fait un nom pendant son séjour à Watford

Mais, bien qu’il ait obtenu son déménagement «de rêve» dans le club qu’il soutenait enfant, Ighalo est toujours sous le choc de la perte tragique de sa sœur, Mary, décédée il y a deux mois.

La trentenaire a son nom gravé sur ses bottes et portera un t-shirt blanc sous son haut United avec son nom écrit lorsque le club se rendra à Stamford Bridge lundi soir pour affronter Chelsea.

Il a parlé au Soleil de sa douleur en disant: «Je me sens très ému parce que cela ne m’a pas vraiment frappé que ma sœur soit partie pour toujours et je ne la reverrai plus jamais.

«Parfois, quand je suis seule et que je me souviens d’elle, j’ai une vive douleur au cœur.

Odion Ighalo a passé trois saisons en Chine

«Ma sœur jumelle, Akhere, m’appellera en pleurant, disant qu’elle lui manque et, parfois, quand je suis seule, je pleure aussi.

«C’est une perte très douloureuse, mais j’essaie d’être fort en tant qu’homme.»

Mary Atole s’est effondrée dans sa maison au Canada le matin du 12 décembre alors qu’elle préparait ses enfants pour l’école. Elle n’avait que 43 ans lorsqu’elle est décédée.

Ighalo a ajouté: «Ce fut un moment très douloureux.

«Elle s’est juste effondrée et est décédée avant même que les enfants n’aient pu appeler une ambulance. Lorsque les médecins sont arrivés, ils ont essayé de la faire revivre, mais elle était déjà partie. »

Son chagrin d’amour est partagé par Akhere, sa sœur aînée Beatrice, les frères Austin et Moses et sa mère Martina.

Ighalo a déclaré: «Bien qu’elle soit ma sœur aînée, Mary était comme une mère pour nous tous.

«Même quand j’étais jeune, elle s’occupait de moi. Elle a essayé de rendre tout le monde heureux, de s’assurer que tout le monde allait bien. »

