Le nouveau Haaland s’appelle Jonathan David, il joue en Belgique et compte 22 buts

L’énorme irruption du Norvégien Erling Haaland en Europe, il a choqué le monde du football. Il y a peu d’occasions où un joueur si tôt montre des compétences aussi élevées pour une démarcation. Le bélier, maintenant Borussia Dortmund, C’est le but. Celui né à Leeds mais international pour La Norvège cette saison a été énorme 40 buts Jusqu’à présent cette saison. 40 buts en sept mois, une véritable barbarie. Et il a laissé un imitateur en Belgique nommé Jonathan David et joue à Gand.

L’explosion de Haaland dans le Red Bull Salzburg, un club junior autrichien mais qui fait un discours pour sa grande gestion, lui a permis de faire le saut à un club du repêchage du Dortmund où faut-il 12 buts en huit matchs, les nombres stratosphériques aussi. Les grands clubs d’Europe se plaignent de ne pas avoir franchi le pas devant les Allemands et sont déjà à nouveau à l’ordre du jour de plusieurs équipes de haut niveau, dont le Real Madrid. Et maintenant Jonathan David est sur le même chemin.

Son irruption a mis l’Europe en alerte, qui regarde chaque jeune homme inhabituel qui clignote des chiffres dans leurs ligues respectives. Dans Belgique, dans le Gent, un autre cas est en train d’être falsifié Haaland. Jonathan David, né à New York, mais d’origine canadienne et internationale pour eux, c’est le sentiment de Gand dans la Pro League belge. Le joueur de 20 ans (janvier 2000) a marqué 22 buts cette saison en 37 matchs, trop de numéros de cache baggy à un si jeune âge (même génération que le Norvégien). Avec Le Canada Il a 11 buts en 12 matchs.

Canadien, New Yorkais et buteur

Le Canadien est arrivé à Gent En 2018 et déjà la saison dernière, il a atteint de bons scores (16 buts en 43 matchs, mais seulement 23 en tant que starter). Cette saison est déjà plus que consolidée avec les Belges, le week-end dernier a signé un coup du chapeau avant le Sint-Truiden et il a joué un bon rôle jeudi avant la Rome dans la Ligue Europa malgré la défaite aux JO (1-0).

Son haut niveau dans Belgique, une ligue dans laquelle boivent les clubs les plus humbles des ligues de référence, pourrait vous donner un ticket pour un autre club de draft où votre demande est plus importante. La façon de Haaland Il est difficile d’imiter, mais ce qui est certain, c’est que leurs objectifs sont pris en compte dans les bureaux de nombreuses équipes qui ont des lacunes avec l’objectif. La précocité et l’objectif sont payés et rares sont ceux qui le montrent.