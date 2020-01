Le nouveau manager de Barcelone aime Lionel Messi, est un disciple de Johan Cruyff et a déjà fait face au champion d’échecs

Maintenant que Barcelone a finalement réussi à limoger son manager, nous pouvons commencer à nous concentrer sur le nouveau responsable: Quique Setien.

Beaucoup ont été surpris qu’Ernesto Valverde soit allé jusque cette saison au Camp Nou, malgré le fait qu’il avait mené Barcelone au titre de LaLiga.

Barcelone est actuellement en tête de la Liga mais cela n’a pas suffi à sauver Valverde

L’Espagnol ne s’est jamais vraiment remis de l’effondrement dramatique d’Anfield contre Liverpool lors de la demi-finale de la Ligue des champions de l’année dernière, et une série de performances décevantes ces dernières semaines a marqué la fin.

Barcelone a fait un repas de son départ, et a semblé passer quelques jours dans les limbes de la direction après avoir été rejeté par la légende du club Xavi.

Valverde a pris en charge l’entraînement lundi, malgré le fait qu’il était clair qu’il n’avait pas d’avenir au club.

La saga a finalement pris fin lundi soir avec la nomination de l’ancien manager du Real Betis Setien – qui a suscité l’enthousiasme du Barça.

Voici de plus près l’homme qu’ils appellent El Maestro…

Setien a quitté le Real Betis en mai

1. Il est OBSESSÉ avec Johan Cruyff

Setien admire ouvertement l’homme le plus responsable de la croyance footballistique de Barcelone: ​​Johan Cruyff.

“Je me souviens de l’arrivée de Barcelone de Johan Cruyff”, a déclaré Setien à The Coaches’s Voice en 2019.

«Vous avez joué contre eux et vous avez passé tout le match à courir après le ballon. Je me suis dit: «C’est ce que j’aime. Je voudrais faire partie de cette équipe et savoir pourquoi cela se produit. »

«Comment pouvez-vous amener une équipe à avoir le ballon en permanence, afin que l’adversaire le poursuive pendant tout le match?

«Dès lors, j’ai commencé à comprendre ce que j’avais ressenti tout au long de ma vie, tout au long de ma carrière.

«J’ai commencé à vraiment regarder le football. Pour l’analyser. Pour comprendre ce que je ressentais et ce que je voulais mettre en pratique quand je suis devenu coach. »

2. La possession est tout

Il n’est donc pas étonnant que Barcelone s’intéresse à Setien.

Certains de leurs principes sont devenus flous sous Valverde, malgré divers succès remportés.

Les fans espèrent que la «voie du Barça» pourra être restaurée sous leur nouveau patron, en raison de son admiration pour Cruyff et de sa philosophie basée sur la possession.

Setien a dit un jour: “Parfois, vous voyez des joueurs qui peuvent soudainement jouer et vous pensez:” Holy sh * t, d’où cela vient-il? “

“Vous vous demandez comment ils sont soudainement si bons. Et c’est parce que vous leur donnez quelque chose qu’ils aiment: le ballon. “

Sergio Busquets, le milieu de terrain de Barcelone, a une fois donné à Setien un maillot signé qui disait: «Pour Quique, avec amour et admiration pour votre façon de voir le football. Bonne chance.”

3. Lionel Messi est son meilleur joueur de tous les temps

Après avoir été victime de plusieurs masterclass Messi contre le Real Betis, Setien n’a aucun doute sur le plus grand footballeur de l’histoire.

“J’ai vu de grands joueurs faire des choses merveilleuses, mais étant si décisifs depuis si longtemps en 12 ou 14 ans en tant que professionnel, je pense qu’aucun joueur, peut-être seulement Pelé en son temps, n’a montré ce niveau”, a déclaré Setien.

«Il le montre à chaque match. Je ne sais pas combien de tours de chapeau il a eu.

«C’est un luxe d’être à la même époque que lui, le voir tous les dimanches pendant 12 ou 14 ans. Il est très bon.”

Messi a remporté plus de prix Ballon d’Or que tout autre joueur

4. Sa pensée est inspirée par les échecs

Setien a une passion pour les échecs et a joué contre les anciens champions du monde Anatoli Karpov et Gary Kasparov.

Il a dit un jour: «Je préfère souvent jouer aux échecs que regarder le football. J’aime les échecs car cela m’isole.

«C’est un jeu que je trouve passionnant, vous ne pourrez jamais le contrôler. Il y a toujours quelqu’un qui te battra.

“Il y a beaucoup de profondeur dans les échecs, et la même chose se produit dans le football.”

5. Sa vie de football a commencé sur la plage

Setien s’est lancé dans le jeu en jouant au football de plage et a même passé six ans dans le sport après avoir décidé de raccrocher ses bottes.

Il était également très bon et a pu représenter l’équipe nationale espagnole.

Setien a également joué pour son pays trois fois sur gazon, mais a été déçu lors de la Coupe du monde 1986.

L’Espagnol s’est rendu au Mexique après avoir impressionné pour le Racing Santander et l’Atletico Madrid, mais il n’est jamais sorti du banc.

Setien affrontera Zinedine Zidane, le patron du Real Madrid

6. Il est un peu une légende au Racing Santander

L’Estadio El Sardinero est l’endroit où Setien a obtenu son surnom d’El Maestro.

En effet, le joueur de 61 ans est l’une des idoles du Racing après son passage en tant que joueur.

Il a passé 12 saisons là-bas pendant deux périodes, et a également entraîné l’équipe espagnole lors de la saison 2001/02, obtenant une promotion en Liga.

