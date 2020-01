Le nouveau Manchester United recrute Bruno Fernandes comme Frank Lampard et le meilleur joueur du Portugal “par miles”, déclare Carlos Carvalhal

Carlos Carvalhal a déclaré que Manchester United obtenait un enfer d’un joueur à Bruno Fernandes, avant son déménagement à Manchester United.

L’ancien manager du Sporting a comparé le joueur de 25 ans à Frank Lampard et affirme qu’il est le meilleur joueur du Portugal “par miles”.

Bruno Fernandes aurait rejoint Manchester United

United a enfin finalisé la signature du milieu de terrain portugais Bruno Fernandes du Sporting Lisbon.

Le club de Premier League a annoncé jeudi que le joueur de 25 ans avait signé un contrat de cinq ans et demi à Old Trafford, avec la possibilité d’une nouvelle prolongation de 12 mois, dans un accord d’une valeur initiale de 46,6 millions de livres sterling.

L’accord tant attendu a été finalisé après que Fernandes, qui compte 19 sélections internationales, a accepté des conditions personnelles et a passé un examen médical.

Un accord aurait été conclu il y a une quinzaine de jours, mais il a été bloqué alors que les clubs avaient du mal à convenir d’un montant. Ce n’est que cette semaine qu’une percée a été réalisée dans les négociations et, mercredi, United a finalement conclu un accord avec le Sporting pour son objectif de janvier.

Fernandes a signé un contrat de cinq ans et demi à Old Trafford

Fernandes, un milieu de terrain offensif marquant, pourrait entrer directement dans l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer pour le match de samedi en Premier League avec les Wolves, avec Nemanja Matic suspendu.

Carvalhal, un invité spécial de l’émission White and Sawyer, a décrit Fernandes comme un joueur «extraordinaire» qui pourrait avoir un impact immédiat à Old Trafford.

“Il est vraiment très bon”, a déclaré le Portugais à talkSPORT.

“C’est un joueur d’une autre planète, la planète du Portugal est très petite pour lui en ce moment, c’est un joueur extraordinaire.

Man Fernando cible Bruno Fernandes «est d’une autre planète», dit l’ancien patron du Sporting Lisbonne Carlos Carvalhal

“Bruno est le meilleur joueur de la ligue, il a des kilomètres d’avance sur les autres.

«C’est un joueur complet, et si vous me demandez de comparer Bruno à un joueur, je dirai Frank Lampard.

«La saison dernière a été fantastique, il a marqué 20 buts en championnat, la saison avant d’en marquer 11 et cette saison, il a huit buts et six [sic – seven] aide, et c’est un milieu de terrain, pas un ailier ou un attaquant.

Bruno Fernandes a les mêmes qualités que la légende de Chelsea Frank Lampard, selon Carlos Carvalhal

“Il a de très bonnes livraisons en coups francs, fait de très bonnes passes décisives, c’est un athlète. Il n’est pas un numéro dix, il est un huit à mon avis, c’est un travailleur, un joueur de box-to-box.

«Il me rappelle aussi Joao Moutinho, que j’avais au Sporting. Je pense que Bruno Fernandes est différent, car il a plus de buts, mais ils ont quelque chose en commun – ils comprennent très bien le jeu. Il est très organisé, il parle toujours.

“Il a 25 ans, il est dans le premier XI du Portugal et ce serait un ajout fantastique à mon avis.”

Cependant, Carvalhal a admis sa surprise concernant les frais de transfert signalés qui ont été convenus.

En juin, le rival du Sporting, Benfica, a réussi à inciter l’Atletico Madrid à débourser 126 millions d’euros. [£113m] pour signer l’ailier de 19 ans Joao Felix – le troisième transfert le plus élevé de l’histoire du football.

L’ancien capitaine du Sporting CP a en effet reçu des éloges

Et comme il croit que Fernandes est une classe au-dessus, Carvalhal dit que les supporters du Sporting ne seront pas heureux de perdre leur joueur vedette pour moins de la moitié de ce prix alléchant.

Il a ajouté: “En ce qui concerne l’argent, je n’en sais pas trop, mais lorsque Benfica a vendu Joao Felix à l’Atletico Madrid pour 126 millions d’euros, les fans du Sporting y penseront et penseront” viens, 65 millions d’euros ne suffisent pas! “

“Bruno Fernandes est un autre niveau pour Joao Felix à mon avis, mais je ne sais pas si Bruno à 19 ans était au même niveau que Felix maintenant.

“Mais c’est un joueur prêt, c’est un joueur complet.”

