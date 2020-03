«Le nouveau pape» fait du chantage et se prépare à un pape

Le Nouveau Pape est ici – et comme son titre l’implique, il y a un nouveau pape en ville. Ne vous inquiétez pas, le Pie XIII de Jude Law peut toujours prétendre au titre de Pontife vivant le plus sexy du peuple, mais un challenger de la papauté a émergé sous la forme de John Malkovich. Chaque semaine, nous nous plongerons dans l’eau bénite, plongerons dans le monde sacrilège de Paolo Sorrentino et sortirons des écritures (blogs). Notre voyage se poursuit avec le huitième et avant-dernier épisode.

Verset I. La vérité sur Adam

Se vautrant dans l’apitoiement sur soi après avoir raté une interview télévisée en direct en se retirant, Jean-Paul III a quitté Rome pour panser ses blessures dans l’une des nombreuses propriétés du Vatican. (Il y a des endroits bien pires pour s’éponger qu’un chalet dans les montagnes des Dolomites en Italie.) Il est difficile de se sentir trop sympathique pour un pape qui a avoué qu’il avait bâti sa réputation dans l’église en revendiquant les écrits de son frère jumeau Adam. Je suis plus favorable à la toxicomanie, mais cela souligne également à quel point Jean-Paul III est inapte à être le chef d’une grande religion.

En entrant dans l’avant-dernier épisode du Nouveau Pape, nous savons à peu près tout ce dont nous avons besoin concernant ce pontife – à l’exception des détails sur la mort d’Adam lorsque les deux étaient adolescents. (J’avais précédemment émis l’hypothèse que Jean-Paul III avait tué son frère jumeau, principalement sur le mérite de John Malkovich ayant une histoire aussi riche qu’une présence menaçante à l’écran.) Eh bien, nous obtenons cette dernière information cette semaine.

Lorsque les frères sont allés skier, Adam s’est blessé à la tête lors d’une chute. Comme le dit Jean-Paul III à Sofia, Adam aurait pu survivre à l’accident si son frère avait pu le faire consulter à temps à un médecin, mais Jean-Paul III a également été victime d’héroïne. Ce n’est pas seulement la perte d’un frère qui a rendu ce pape si découragé: c’est de savoir qu’il est quelque peu responsable de ce qui s’est passé. (Une note pointilleuse: je n’ai jamais fait de ski ou… fait d’héroïne, mais j’imagine que faire les deux en même temps est assez difficile, et je ne sais pas comment Jean-Paul III a réussi à éviter de s’écraser.)

«C’est pénible de se sentir profondément seul toute sa vie», dit-il à Sofia. “Cela a été, en fait, une vie morte – et Dieu ne suffisait pas.” Cependant, une partie de cette tristesse s’auto-inflige: Jean-Paul III a semblé s’isoler délibérément sur la sombre propriété de sa famille, méprisé par ses parents et constamment rappelé son plus grand péché. Mais même s’il est un pape inapte, Jean-Paul III peut toujours embrasser les vertus chrétiennes du pardon et de la rédemption. De plus, le chrétien ordinaire ne connaît pas tous ses méfaits. L’ignorance, dans ce cas, est un bonheur – et après que Sofia a publié des photos de Jean-Paul III pendant sa phase punk à la presse, notre pontife est béni d’une vague de relations publiques positives:

À la suite de plusieurs attaques terroristes, dont une sur le terrain du Vatican, l’Église doit s’assurer que le monde peut se rallier autour de son chef. Malgré tous ses défauts, cette personne est toujours Jean-Paul III – du moins, jusqu’à ce que le saint père qui peut fléchir dans un Speedo blanc soit de retour aux yeux du public.

Verset II. Ne l’appelons pas un retour

Il est important de se rappeler que le monde ne sait pas ce qui est arrivé à Pie XIII depuis que les stations de radio ont cessé de diffuser sa respiration et ses soupirs de l’hôpital. (Je ne peux qu’imaginer les théories du complot papal surgissant sur Reddit disant aux lecteurs de sortir de l’eau bénite et d’ouvrir leur troisième œil.) Pendant ce temps, Pie XIII a tranquillement fait son chemin vers le Vatican, où il est maintenant techniquement pape émérite. Heureusement, les nouveaux logements du Saint-Père sont à la hauteur de ses exigences:

Dieu, j’aime ce spectacle. Quoi qu’il en soit, Pie XIII n’est pas seulement là pour boire du soda, fumer des cigarettes et des crises papales. “J’ai l’intention de déclencher une révolution”, a-t-il déclaré au secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Voiello, évincé, expliquant son plan pour lutter contre la vague d’attentats terroristes. Cela signifie revenir au livre de jeu du Jeune Pape: faire du retour de Pie XIII une affaire mystérieuse et énigmatique avec des apparitions fugitives destinées à susciter l’intérêt et l’intrigue du public. (Il est toujours incroyable que le personnage ait cité Daft Punk et Banksy comme inspirations pour son pape #brand dans la série initiale.) Alors que Voiello et Pius XIII ont reconstitué leur plan, Voiello demandera à quelqu’un de capturer des photos floues de notre jeune pape rencontrant le religieuses du couvent protestant – The New Pope laisse tomber un signal musical familier de The Young Pope, «Levo» de Recondite. Je considère comme un signe divin que ces deux-là retrouvent leur rythme. Leur étiquette cardinale-émérite de pape a encore besoin de travail, cependant:

C’est une bonne chose, n’est-ce pas? Jean-Paul III a été mopey, inefficace et dénoncé comme une fraude; il fait aussi de la drogue et est victime de chantage par une triade d’hommes au Vatican et par le gouvernement italien. D’un autre côté, Pie XIII semble être capable de faire des miracles et pourrait être un saint. Si je choisis entre les deux, je prendrais Pie XIII toute la journée. Il y a juste un moment dans l’épisode de cette semaine qui me donne une pause.

Rappelez-vous le règne tragiquement court de Woke Pope? Eh bien, selon le nom unique de Bauer – un ambassadeur auprès du Saint-Siège, mais vraiment le type auquel le Vatican se rend pour faire disparaître les problèmes – François II est mort avant de faire quoi que ce soit. Et en recoupant la mort de François II avec le passage de Pie XIII à l’hôpital, Woke Pope est décédé juste au moment où le jeune pape a levé le doigt. Ce que Bauer présuppose est… et si la personne responsable du meurtre de François II est le même homme qui est miraculeusement sorti d’un coma?

Alors que j’avais initialement lu ce coup de doigt comme la réaction de Pie XIII à l’assassinat papal, il pouvait certainement être perçu comme le prétend Bauer – surtout après qu’un autre coup de doigt du pape a ravivé une vieille femme qu’Esther avait étouffée à mort. (Pour ajouter plus de carburant à ce feu «Le jeune pape est-il vraiment bon?», Jean-Paul III théorise qu’Adam a mal interprété le mille-pattes comme la présence de Dieu et qu’il s’agissait en fait de Satan. Rappelez-vous que c’était un mille-pattes qui a atterri sur Pie XIII alors qu’il était allongé à l’hôpital.) Pie XIII semble avoir de bonnes intentions pour l’église, mais nous devons regarder cet espace se diriger vers la finale de la série.

Verset III. Voiello Mojo Restored (Aussi, RIP, Girolamo)

“Je suis fleuriste maintenant”, explique Voiello à Bauer au début de l’épisode de cette semaine, insistant sur le fait qu’il a fini de comploter. Mais les circonstances – et la nature machiavélique de l’ancien secrétaire d’État – ramènent inévitablement Voiello à manœuvrer dans les coulisses du Vatican. En plus de rencontrer Pie XIII à propos de son retour, il est approché par Jean-Paul III – sur les conseils de Sofia – pour revenir en tant que secrétaire d’État.

Voiello assure à Jean-Paul III qu’il peut le protéger du chantage du cardinal Spaletta, de Tomas Altbruck et du ministre italien de l’économie et des finances. En retour, il demande une faveur: que Jean-Paul III puisse dire la messe lors des funérailles de Girolamo, le garçon handicapé qui est le plus proche ami de Voiello, qui décède au milieu de l’épisode. Le pape, évidemment, oblige. Le discours de Voiello aux funérailles de Girolamo est véritablement affectant: un rappel que pour tous ses intrigues, il peut être sympathique. Je pourrais même aller jusqu’à dire que Voiello est le meilleur personnage de l’univers New / Young Pope.

Mais il y a toujours la question de l’actuel secrétaire d’État, le cardinal Assente, dont la nouvelle position de pouvoir l’a rendu froid, arrogant et hypocrite. Il dit aux religieuses protestataires qu’il révoquera le droit de leur couvent d’élever des orphelins, affirmant qu’il méprise les enfants. (Mec, qu’est-ce que c’est que ça?!) Et tout en disant qu’il imposera une punition grave à tout cardinal se livrant à des «relations douteuses ou inconvenantes», Assente lui-même s’entretient avec l’ancien assistant de Voiello, Don Cavallo, qui ressemble en quelque sorte à Martin Scorsese . Repérez le mensonge!

Avec ces deux détails inconvenants en main, Voiello a suffisamment de munitions pour soumettre Assente à la soumission, le clou dans le cercueil étant des photos prises sur les ordres de Cavallo qui montrent Assente et Cavallo, citation, “engagés dans des sauts périlleux inconvenants”. Parlez d’aller au-delà au travail! Assente est obligé de démissionner. Voiello a transféré Assente à Kaboul, en Afghanistan, au même endroit où il a déjà jeté son sosie, le cardinal Hernandez, qui avait dissimulé des scandales d’abus sexuels dans le clergé. “Vous êtes une mauvaise personne, Voiello”, dit Assente. “Non,” le corrige Voiello, “Je suis une personne épouvantable.” Mec, je suis tellement content que notre mec (et sa taupe prothétique géante) ait récupéré son mojo.

Verset IV. Bauer, seigneur du chantage et des vapes

Le thème de l’épisode de cette semaine est, sans aucun doute, le chantage. Le chantage n’est pas seulement la monnaie des gouvernements, mais aussi de l’église; il y a une raison pour laquelle de nombreux critiques ont comparé le jeune pape à un château de cartes du Vatican. Dans Le Nouveau Pape, cela signifie lutter contre le chantage avec – vous l’aurez deviné – encore plus de chantage.

Comment Voiello peut-il garantir que Spalletta, Tomas et le ministre italien ne pourront pas faire chanter le pape? Eh bien, Bauer et Leopold Essence – le prêtre Lynchian avec le cache-œil et le cafard sur sa manche – placent des caméras dans le Ornate Sex Dungeon du trio et enregistrent leur dernière séance d’orgie et de coke avec la fille mineure qu’ils paient régulièrement comme prostituée. (La fille est également trompée après avoir été approchée par Essence en public.)

Bauer et Essence en définissent les termes: les membres du trio démissionneront de leurs fonctions respectives et, bien sûr, ne feront jamais chanter Jean-Paul III. En retour, la vidéo d’eux ayant des relations sexuelles avec une fille mineure ne sera jamais révélée. C’est une tournure des événements incroyablement satisfaisante, ponctuée par la fille qui prononce un «HA!» Triomphant. et Bauer passe toute la scène avec une vape à la main:

Il est incommensurablement étrange de voir un mec lancer des menaces pendant le vapotage. Bauer est certainement le personnage le plus cool de la télévision qui vape, bien que cela puisse être une barre très basse à effacer.

Verset V. Pope-off entrant

Avec Voiello protégeant Jean-Paul III et aidant à l’exposition publique post-coma de Pie XIII, il semble que le secrétaire d’État nouvellement créé joue des deux côtés – en ce sens qu’il n’est pas clair quel personnage émergera en tant que véritable pontife. C’est en partie parce que les deux papes – à ne pas confondre avec le film de Netflix, Les deux papes, sur deux papes différents qui étaient de vrais papes IRL – ne se sont pas rencontrés et n’ont pas discuté de ce qu’ils devaient faire. Heureusement, à la fin de l’épisode, Voiello convainc Jean-Paul III de se réunir avec Pie XIII pour une rencontre épique des esprits papaux.

C’est vraiment un péché pour Sorrentino de nous priver d’un pape entre Jude Law et John Malkovich pendant si longtemps. Je prie pour que la gratification différée en vaille la peine. Sur le plan du complot, il semble que la rencontre des papes se heurtera à un rassemblement catholique pour l’Angélus et à une résolution des attentats terroristes. (Espérons qu’il n’y ait plus de victimes.) Nos papes se préparent à cette réunion fatidique en revêtant leurs plus beaux vêtements et – merde, pourquoi Jude Law est-il nu dans une piscine vide?

Sérieusement, c’est notre dernière vue avant la fin du générique de fin. Ce spectacle est mon sauveur. Et avec cela, il nous reste un épisode de The New Pope. Nous avons passé beaucoup trop peu de temps avec Pie XIII, le temps parfait avec les religieuses délirantes, et peut-être un peu trop de temps à nous complaire dans la tristesse et le regret de Jean-Paul III. Mais Paolo Sorrentino a une fois de plus créé une télévision exceptionnelle, surréaliste et superlative – et je m’attends à ce que certains des meilleurs soient à venir. Jusque-là, vous me trouverez dans le stand confessionnel repenti pour avoir pris une capture d’écran des fesses de Jude Law.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.