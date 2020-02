«Le nouveau pape» présente Marilyn Manson et Horny Confessionals

Le Nouveau Pape est ici – et comme son titre l’implique, il y a un nouveau pape en ville. Ne vous inquiétez pas, le Pie XIII de Jude Law peut toujours prétendre au titre de Pontife vivant le plus sexy du peuple, mais un challenger de la papauté a émergé sous la forme de John Malkovich. Chaque semaine, nous nous plongerons dans l’eau bénite, plongerons dans le monde sacrilège de Paolo Sorrentino et sortirons des écritures (blogs). Notre voyage se poursuit avec le quatrième épisode.

Verset I. L’événement de croisement le plus ambitieux de l’histoire papale

Mes amis, c’est finalement arrivé: Marilyn Manson a rencontré le pape. Même pour les normes de la création de Paolo Sorrentino, il s’agit d’une réunion des esprits particulièrement bizarre – bien que, comme nous le savons par l’épisode de la semaine dernière, le pape Jean-Paul III admire Manson parce qu’il “semble libre”. (Et, pas pour rien, ce pape était un musicien de punk rock et portait un eye-liner jusqu’à ce qu’il devienne pape, alors peut-être qu’ils pourraient vibrer?) La seule façon dont cela aurait pu être plus épique était si les nouvelles du camée de Manson – ainsi que la future apparition de Sharon Stone, probablement en jouant elle-même car elle est une autre célébrité que ce pape aime – n’est pas sortie l’année dernière. Pourtant, un pape avec Marilyn Manson est un spectacle incroyable:

Ce que j’ai le plus aimé de cette réunion, c’est la timidité initiale des deux parties – Manson était visiblement maîtrisé en présence d’une figure sainte, et notre pape était relativement à court de mots. «Tu as l’air un peu plus vieux», dit Manson au pape, essayant de briser la glace, «et ça pourrait être la barbe.» Oups. Il confond Jean-Paul III avec Pie XIII, ignorant que ce dernier est dans le coma. (L’excuse de Manson pour son ignorance liée au Vatican est solide: il est en studio depuis des mois pour cuisiner de la nouvelle musique.)

Ce qui est également formidable, c’est que leur échange n’est pas seulement un véhicule pour les nouveaux mèmes du Nouveau Pape: Manson convainc Jean-Paul III qu’il devrait rendre visite à Pie XIII à l’hôpital. Ce serait un beau geste, et l’univers ne s’effondrerait probablement pas si deux papes vivants (techniquement) étaient dans la même pièce; l’enfer, c’est arrivé avec les papes François et Benoît XVI. La rencontre de Manson a eu lieu avant le générique d’ouverture de l’émission, conduisant à cet accompagnement béni de l’image et du texte:

Veuillez accrocher ceci au Louvre.

Verset II. Sa Sainteté le Pape Influenceur II

Jean-Paul III a une arrière-pensée pour visiter Pie XIII: il veut se donner plus de visibilité publique. «Chaque Marilyn dans le monde devrait savoir par réflexe qui est le pape», explique-t-il. “Ce n’est pas de la vanité, c’est de la nécessité.” Pardonnez-moi, mon père, mais je pense que c’est un peu des deux? La fragilité bien documentée de ce pape s’étend à son ego, et il veut le même genre d’idolâtrie que Pie XIII reçoit de certains de ses disciples les plus passionnés. (Les mêmes fanatiques qui, si vous vous souvenez de la première, ont des sweats à capuche avec le visage de Jude Law dessus.)

Une ligne fascinante entre le jeune pape et le nouveau pape est la compréhension qu’un pape moderne est autant un influenceur qu’il est une figure sainte. Pie XIII a cherché à mystifier son image en cachant son visage au public et en optant pour le même type d’intrigue que Banksy ou les membres de Daft Punk. C’était étonnamment efficace, et peut-être la meilleure militarisation de la beauté de Law depuis The Talented Mr. Ripley. Jean-Paul III veut que chacun sache qui il est et à quoi il ressemble pour atteindre le même objectif. À Venise, sur le chemin de l’hôpital de Pie XIII, il ne peut s’empêcher de se montrer à la presse correspondante. Avec toutes les baisses de musique emblématiques dont nous avons été bénis dans l’Univers étendu Nouveau / Jeune Pape, j’ai été légitimement surpris que ce moment n’ait pas été marqué pour «Je suis sur un bateau» de The Lonely Island.

Une approche pour atteindre la viralité papale est-elle plus efficace que l’autre? C’est difficile à dire; nous n’avons pas vu Jean-Paul III interagir autant avec le public en dehors de sa première adresse. Une chose est sûre: peu importe ce que fait ce pape, il aura du mal à obtenir que les stans les plus dévoués de Pie XIII abandonnent son camp, le coma irréversible sera damné.

Verset III. Moniales protestent

Aujourd’hui, dans une «crise qui était complètement évitable», nous avons des religieuses au Vatican qui organisent une manifestation de masse après que l’église a refusé de donner une religieuse cloîtrée à 200 euros pour qu’elle puisse retrouver sa mère malade, atteinte d’un cancer de stade IV. (Cette même religieuse, sœur Lisette, s’est tatouée à la fin de l’épisode précédent avec l’image d’une religieuse la soulevant la première dans les airs.) Maintenant, les religieuses manifestent à l’intérieur de la Chapelle Sixtine, qui est tout à fait le sacré flex:

Le cardinal Voiello espère que le paiement des 200 euros satisfera les demandes des religieuses, mais sœur Lisette profite maintenant de ce moment pour défendre d’autres droits qui lui sont refusés. «Nous comprenons maintenant la différence entre la charité et les droits», lui dit-elle. Les religieuses veulent la reconnaissance «sociale, morale et économique» des nombreux devoirs qu’elles fournissent à l’église; ils veulent administrer des sacrements; ils veulent un ministère plus actif; ils veulent que certains membres du clergé masculin cessent d’être si foutrement effrayants. Toutes les demandes raisonnables, à mon avis, mais Voiello est insensible. Il concède que soeur Lisette semble être un adversaire redoutable, mais il est convaincu que la protestation ne sera rien de grave.

Malheureusement, il a peut-être raison. Dans l’univers Young / New Pope, Voiello est fondamentalement Varys croisé avec Littlefinger: un cardinal bien connecté avec des valeurs progressistes qui néanmoins (très probablement!) A contribué à assassiner le dernier pape parce qu’il était trop réveillé. Il ordonne que les religieuses protestataires soient surveillées – et à la fin de l’épisode, il a sali plusieurs d’entre elles. Deux religieuses se moquent les unes des autres; l’un est un kleptomane; quelques-uns harcèlent une religieuse plus jeune; et il découvre même que l’abbesse est préoccupée par une bosse sous sa poitrine. La seule chose qu’il a sur sœur Lisette, cependant, c’est qu’elle utilise les médias sociaux pour tenir les gens informés de leur cause.

Ce serait plus amusant si sœur Lisette finissait par prendre le dessus dans cette guerre de l’ombre au Vatican. Tout d’abord, Silvio Orlando est un acteur génial – une belle découverte pour ceux qui ne connaissent pas le cinéma italien – mais je pense qu’il est à son plus divertissant lorsque Voiello est submergé au point qu’il semble que sa taupe prothétique pourrait sortir de son visage. (Ou quand il est obsédé par son club de football bien-aimé, Napoli, et nous avons eu beaucoup de ces moments cette semaine.) Deuxièmement et plus important encore, comme mes parents grecs ont l’habitude de le dire: c’est vraiment une mauvaise idée de faire chier une nonne.

Verset IV. Confessionnellement excitée

Après avoir exprimé ma curiosité la semaine dernière quant à la possibilité que ce pape baise, les flammes ont été encore plus alimentées cette semaine lorsque notre pontife est devenu tout chaud et a dérangé le confessionnal. (S’il vous plaît, ne condamnez pas le messager!) Il semble bien que Jean-Paul III écrase Sofia, la directrice du marketing du Vatican, et cela n’aide probablement pas qu’ils travaillent si étroitement ensemble. C’est une performance séduisante et ludique de Cécile de France; il est clair que Sofia éprouve un certain plaisir à utiliser sa beauté pour manipuler des hommes impressionnables. Mais, au crédit du pape, elle a également l’air ensorcelée par lui.

Je ne m’attends pas à ce que le pape et Sofia se mettent au lit ensemble ou quoi que ce soit – pour commencer, Sofia et son mari Thomas ont [clears throat] une vie sexuelle très active et inspirée. (Je ne vais pas lancer de GIF et risquer la résiliation, mais disons simplement que l’épisode de cette semaine impliquait un trou de gloire … Je ne peux pas croire que ce soit un spectacle réel.) Quoi qu’il en soit, lorsque le cardinal Gutierrez avoue au pape qu’il avait un rendez-vous galant avec Freddy – le jeune homme qui l’a aidé à dénoncer l’archevêque Kurtwell comme un prédateur sexuel dans l’avant-dernier épisode du Jeune Pape – l’esprit de Jean-Paul III ne peut s’empêcher de retourner à Sofia. Pendant environ deux secondes – seulement deux! – je me suis dit: «Le pape va-t-il se branler pendant la confession?» Mais le moment s’est calmé et je me suis versé un verre d’eau bénite.

«C’est comme s’il y avait un mur entre nous», confie Gutierrez, «mais ce n’était pas un obstacle.» Juxtaposer cette confession avec Sofia et l’événement au trou de gloire susmentionné est incroyable, et devrait demander à Sorrentino de dire cinq Je vous salue Marie comme pénitence. Mais sur une note plus sérieuse, pour un pape qui a prêché aux cardinaux dans le dernier épisode qu’ils devraient diriger avec tendresse au lieu de passion, Jean-Paul III semble avoir du mal à suivre son propre édit.

De l’aveu même du pape, “la passion est l’ennemi éternel de l’humilité”, et brouille ainsi le bon jugement. Pourtant, il nourrit de forts sentiments de négativité envers ses parents (certes méchants), et laisse la passion guider ses actions dans les premiers jours de sa papauté. Les faiblesses de Jean-Paul III ne sont pas aussi évidentes que le début de l’extrémisme trompeur de Pie XIII, mais le Vatican a néanmoins troqué un homme-enfant gênant pour un autre.

Verset V. Tirer les cordes papales

Nous savions dès le deuxième épisode que la papauté de Jean-Paul III serait probablement chargée de drames, car une poignée de conspirateurs – le mari de Sofia Thomas, le ministre italien de l’Économie et des Finances et le cardinal Spalletta – ont cherché à contrôler le pape parce que le cardinal sait son «secret indicible». Et bien que nous ne sachions toujours pas ce qu’est ce secret, les débuts de ce jeu de pouvoir lié au pape ont commencé à prendre forme.

D’une part, Spalletta s’incarne auprès du pape – d’abord en lui offrant une Bentley (gentille), puis en nommant son secrétaire personnel. Ensuite, le ministre italien informe Jean-Paul III que le gouvernement prévoit d’abroger une taxe que les Italiens paient au Vatican, une taxe qui leur donne les ressources financières pour maintenir le clergé. Sans cette taxe, le Vatican ferait faillite. Que faire? Eh bien, Spalletta convainc Jean-Paul III que l’église peut trouver les fonds nécessaires par le biais de sa propre «organisation financière» et que Thomas devrait être nommé en charge.

Pourquoi tout ça? Ces trois complots sont-ils en train de devenir riches grâce à un backchannel gouvernement / église? C’est à déterminer, mais Voiello est assez intelligent pour savoir que les Italiens ne risqueraient pas de faire chier les catholiques en drainant des fonds du Vatican. Le ministre italien lui montre donc un dossier – probablement avec cette saleté de pape. Nous ne voyons pas le contenu, mais il suffit que Voiello se rende compte qu’il est un peu foutu et que ces conspirateurs ont tout le pouvoir:

Tu détestes le voir. Pire encore, les propres aveux de Jean-Paul III à Gutierrez – c’était après que le pape a été «excité» – impliquent qu’il sait qu’il est manipulé. «J’ai fait le premier pas dans le jardin éternel du péché», dit-il. «Et, lâche que je suis, j’ai fait semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre et de ne pas savoir. Mais je vois. Je comprends. Je sais. “Allez mec, vraiment?! Poignardez-moi dans le cœur avec un crucifix pendant que vous y êtes, John Malkovich.

Il est fascinant de voir Malkovich jouer un pontife si stérile et découragé – la seule fois où il a éclaté de rage jusqu’à présent dans la série, c’est quand il excore ses parents pour ne jamais l’aimer – surtout quand Sorrentino était si catégorique que Malkovich était l’un des seuls les acteurs qui travailleraient dans le rôle. Je pense que nous verrons un peu plus de feu de ce pape dans les semaines à venir. La dernière bande-annonce de The New Pope présentait une énergie plus chaotique de Malkovich. Peut-être que la chose qui brisera enfin Jean-Paul III de son état maussade et comique est un autre pontife à sortir du sien; il y a encore de la vie dans le corps de Pie XIII:

Comme Thanos, le jeune pape se réveillant est inévitable. Non seulement ce serait rafraîchissant de voir deux papes très différents avoir un match de combat verbal – ou, comme je prie pour chaque nuit, un combat à l’épée en une prise avec des croix – mais c’est probablement mieux pour la santé de l’église si nous y retournions du nouveau au jeune. Assurez-vous simplement que quelqu’un garde Marilyn Manson dans la boucle.

