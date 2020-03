«Le nouveau pape» se termine en combattant le fanatisme et en livrant un envoi déchirant

Le Nouveau Pape est ici – et comme son titre l’implique, il y a un nouveau pape en ville. Ne vous inquiétez pas, Pius XIII de Jude Law peut toujours revendiquer le titre de Pontife Alive le plus sexy du peuple, mais un challenger de la papauté a émergé sous la forme de John Malkovich. Chaque semaine, nous nous plongerons dans l’eau bénite, plongerons dans le monde sacrilège de Paolo Sorrentino et sortirons des écritures (blogs). Notre glorieux voyage se termine avec la finale de la série.

Verset I. Les deux papes

L’univers papal de Paolo Sorrentino subvertit systématiquement les attentes. Si vous aviez deviné l’histoire du Jeune Pape sur la seule base de son matériel promotionnel, vous seriez pardonné de vous attendre à ce que Pie XIII soit une sorte de pontife libidineux branché qui ne respecte pas les règles et les exigences, comme l’accès à Netflix au Vatican – au lieu de cela, il était un conservateur radical avec un penchant pour Cherry Coke Zero, des crises de colère spontanées et, à l’occasion, réalisant le miracle apparent. Pendant ce temps, le choix du Nouveau Pape de John Malkovich comme prochain pontife vous amènerait à croire que son personnage serait tout aussi tyrannique que la figure fragile et découragée de Jean-Paul III. Tout cela pour dire: si vous vous attendez à des feux d’artifice lorsque nos deux papes se rencontreront enfin dans la finale de la série The New Pope, vous serez déçu.

Ils peuvent avoir des vibrations différentes, mais ces papes peuvent vibrer. Pourtant, il doit être étrange de rencontrer votre prédécesseur après qu’il se soit miraculeusement réveillé d’un coma qui a duré un an. La rencontre fatidique de Pie XIII et Jean-Paul III ne concerne pas qui doit diriger l’Église; au lieu de cela, ils discutent de ce qu’il faut faire face à une situation dans laquelle des terroristes détiennent six enfants et un prêtre en otage à Ventotene, l’une des îles Pontines italiennes. Leurs demandes ne sont pas encore claires. (Sidenote: Les prises de vue aériennes de l’épisode de Ventotene sont magnifiques et j’aimerais beaucoup y passer des vacances.)

Les terroristes ont été une épine du côté du Vatican pour une grande partie du Nouveau Pape, apparemment responsable du meurtre de plusieurs catholiques et du bombardement de la basilique Saint-Pierre. Pie XIII pense que le calife du groupe a orchestré ces attaques parce que la papauté de Pie a inspiré une montée du fanatisme catholique, et maintenant son retour supposé pourrait créer un autre pic. «Si je me montre au monde, je lui volerai son monopole sur le fanatisme», explique Pie XIII à Jean-Paul III. «Je peux créer un milliard de fanatiques catholiques en une semaine.»

Ainsi, Pie XIII demande à Jean-Paul III de prononcer un discours public condamnant la situation à Ventotene – un discours que Pie XIII pense que le calife comprendra comme une confirmation qu’il est sorti de son coma. Fondamentalement, si les terroristes ne libèrent pas les otages, Pie XIII se montrera au monde et fera exactement ce que le calife craint: créer plus de fanatiques catholiques. Ce plan cadre parfaitement avec l’adresse de Pie XIII aux cardinaux sur la manière dont ils devraient diriger l’Église et inspirer les masses. «Si vous pouvez dominer l’émotion de votre prochain, il vous suivra où bon vous semble», leur dit-il. “C’est ce qu’on appelle le pouvoir.” En prime, au cours de cette adresse, Pie XIII est couvert de la tête aux pieds en vêtements papaux, ressemblant au saint équivalent de la reine de mai à Midsommar:

Jean-Paul III semble être une figure passive dans toutes ces intrigues, un mouvement qui correspond à la nature modérée du personnage et à sa fragilité bien établie. Le nouveau pape est peut-être le pape face au public, mais à ce stade, il agit comme un chiffre pour l’homme qui appelle vraiment les coups de feu.

Verset II. Foi mal placée

Je dois me repentir d’un péché de blogueur: j’avais tort à propos d’Esther et des autres cultistes de Pie XIII. J’avais supposé que le groupe était mort par suicide de masse dans le septième épisode, quand Esther et le reste des sectateurs se sont déshabillés et sont sortis dans la mer pour se «purifier» – convaincus que le Vatican avait tué Pie XIII quand il se leva de son coma. C’était la dernière fois que nous les voyions, et leur absence totale dans l’avant-dernier épisode du Nouveau Pape semblait confirmer mes soupçons.

Pardonnez-moi, mon père, mais j’ai bousillé cette prédiction. Esther et les autres cultistes sont toujours en vie; c’est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que le groupe est responsable de toutes les attaques terroristes de la série, y compris la situation des otages de la finale à Ventotene. Le calife et toutes ces émissions inquiétantes étaient des harengs rouges. Il s’avère que le groupe voulait voir le corps de Pie XIII comme une preuve que le Vatican était responsable de son meurtre. (Ils le comparent également au corps du Christ.) Mais, comme ils ont si mal communiqué leurs demandes, Pie XIII, ignorant que le groupe veut simplement le voir, reste caché. En conséquence, les sectateurs tirent sur le prêtre captif.

Donc à la fin, les cultistes obtiennent techniquement leur souhait: non seulement ils voient Pie XIII à Ventotene, mais ils le voient vivant. La révélation que tout cela était le résultat de l’équivalent vatican de Pizzagate est particulièrement écrasante pour Pie XIII, car les personnes responsables de la terrorisation des catholiques étaient, pour l’essentiel, ses plus grands partisans:

Dès le début du Jeune Pape, Pie XIII a insisté sur le fait qu’il voulait créer des fanatiques. («Le fanatisme est amour», a-t-il déclaré au Collège des cardinaux dans la première série, «tout le reste est strictement un substitut.») Il croyait que ce genre d’idolâtrie était essentiel pour la survie de l’Église. Mais la situation avec Esther et les autres cultistes révèle la conclusion philosophique vers laquelle le Nouveau Pape s’est construit: que le fanatisme sous toutes ses formes est intrinsèquement dangereux. S’il est dommage que l’histoire d’Esther ait suivi cette voie, cela a également du sens, étant donné que son arc dans The Young Pope tournait autour du fait d’être le fan numéro un de Pie XIII, prêt à consacrer toute sa vie à son idéologie extrême.

Sur une note moins sombre, cette tournure des événements me fait me sentir beaucoup plus gêné de demander à HBO l’un des sweats à capuche Young Pope des cultistes.

Verset III. Une sainte retraite

“Je ne comprends pas, qui est le pape maintenant?” Le cardinal Aguirre dit après le grand discours de Pie XIII au Collège des cardinaux. “Tais-toi et prie, idiot!” Le cardinal Voiello revient en arrière, car il est parfait. Pourtant, la question d’Aguirre est juste: comment le Vatican jonglera-t-il avec deux papes?

Heureusement, Jean-Paul III choisit d’éviter complètement l’énigme. Après avoir prononcé le deuxième discours public à la demande de Pie XIII, il décide de se retirer en tant que pape. «J’ai finalement compris que ma fragilité est ma force, pas ma damnation», dit-il à son camarade (le plus jeune) pape. Même sans un trio de joueurs puissants essayant de faire chanter Jean-Paul III dans le cadre d’un plan de blanchiment d’argent du Vatican, notre gars a eu assez de temps sous les projecteurs du Vatican et veut se retirer dans le manoir de sa famille en Angleterre. Il y a certainement des endroits bien pires pour prendre sa retraite.

Comme Pie XIII, qui a canalisé son ressentiment d’être abandonné par ses parents dans sa papauté, le règne de Jean-Paul III était autant une question d’auto-exploration que de direction de l’Église. Mais alors que Pie XIII a initialement transformé le manque d’amour parental en rage, Jean-Paul III a été consumé par la tristesse et le regret (il aurait pu sauver la vie d’Adam, son frère jumeau, s’il n’avait pas été contraint à l’héroïne au moment du ski d’Adam. accident). Appelez-le – je suis désolé – le Mope Pope. Jean-Paul III s’est vu refuser l’amour de ses parents – ils l’ont blâmé pour la mort d’Adam – et a semblé nier cet amour pour lui-même en compagnie d’autres personnes. La vie de Jean-Paul III a été, comme il l’a décrit à Sofia dans l’épisode de la semaine dernière, une profonde solitude que même Dieu ne pouvait pas sauver. (L’univers jeune / nouveau pape est-il une grande approbation des hommes allant à la thérapie? Peut-être involontairement, oui!)

Mais il est toujours temps de changer. Lorsque John — je suppose que nous pouvons recommencer à l’appeler John Brannox maintenant? — Revient dans son domaine familial, son majordome lui dit que ses parents voulaient le voir pour l’accueillir chez lui. Peut-être qu’après avoir regardé de loin la papauté de leur fils, ils en sont venus à apprécier ce qu’il a fait et sont finalement prêts à lui pardonner son rôle dans la mort d’Adam. (Le regard de soulagement et de bonheur sur le visage de John est l’un des meilleurs acteurs de Malkovich dans la série.) Non seulement cela, mais maintenant que Sofia a quitté son mari tricheur et intrigant et a démissionné en tant que directrice du marketing du Vatican, les deux de ils peuvent être ensemble, les règles du clergé soient damnées. Il était clair depuis le début de The New Pope que ces deux-là étaient amoureux l’un de l’autre – susceptibles de longs regards adorateurs et de suffisamment de tension sexuelle pour vous faire saisir vos chapelets:

Je ne connais pas les règles pour les papes retraités et les relations intimes – s’il vous plaît, cher seigneur, personne ne demande au pape Benoît XVI de sa vie sexuelle – mais je veux le meilleur pour John et Sofia. Et, je suppose par procuration, l’avenir des choix de mode de Meghan Markle dans l’univers.

Verset IV. Que le mystère soit

Cela a pris la majeure partie de deux spectacles – et, malheureusement, des attaques terroristes de certains de ses propres fanatiques – mais Pie XIII comprend enfin comment l’amour devrait vraiment être reçu et livré. Dans ce qui devient la troisième et dernière adresse papale de la finale, Pie XIII se révèle à nouveau au monde, confirmant sa réémergence miraculeuse d’un coma. «Parfois, nous confondons l’amour avec la folie, la beauté avec l’extase», dit-il à une foule rassemblée sur la place Saint-Pierre. “La folie et l’extase se sont une fois de plus avérées être des tentations irrésistibles, mais elles mettent toujours fin à ce qu’elles ont fait sur Ventotene: avec une mort injuste.”

La voie à suivre par l’Église est donc la «Voie du Milieu», l’idéologie adoptée par Jean-Paul III – qui était en fait quelque chose de créé par son frère Adam avant sa mort prématurée. Avec un état d’esprit renouvelé, Pie XIII dit qu’il fera ce qu’il voulait depuis qu’il est devenu pape: embrasser les fidèles un par un. Il entre dans la foule, étreignant et embrassant des étrangers. Ils viennent le chercher; nous avons un pape qui surfe sur la foule. Et à ce moment, Pie XIII meurt:

La foule porte le pape aux religieuses de la basilique Saint-Pierre, qui placent son corps devant La Pieta, positionné comme celui du Christ:

Je ne mentirai pas: chaque fois que je revois cette scène, je braille les yeux. Ce serait un euphémisme de dire qu’il y a beaucoup de symbolisme en jeu ici, de la façon dont les religieuses positionnent Pie XIII à La Pieta jusqu’au fait qu’il est essentiellement revenu à la vie et qu’il est ensuite monté au ciel une fois sa mission divine accomplie. Sa mort est aussi, d’une certaine manière, ce dont l’Église avait besoin pour aller de l’avant. Le Nouveau Pape était en grande partie une thèse sur les dangers du fanatisme – il est difficile d’imaginer que les comportements extrémistes auraient cessé quand un pape actif aurait fait des miracles.

Il est également ambigu de savoir si l’adresse de Pie XIII et la mort de la foule ont même eu lieu. N’oublions pas que la basilique Saint-Pierre a été bombardée par les sectateurs de Pie XIII, une attaque qui, nous le savons, a endommagé La Pieta. La statue était vierge lorsque les religieuses y ont placé le corps du pape, une indication que cela aurait pu être une sorte de séquence de rêve, similaire à la vue surréaliste de Pie XIII émergeant d’une plage dans un Speedo. Pour moi, peu importe que le moment soit «réel» ou non; il s’agit de ce que Pie XIII représentait pour les fidèles et pour les téléspectateurs de la série.

Le jeune pape lui-même l’a dit le mieux dans son discours culminant: «Vous savez ce qui est si beau dans les questions? C’est que nous n’avons pas les réponses. ” Ce que je sais, c’est que Jude Law a donné une performance phénoménale et superposée à travers les deux séries de Sorrentino, jouant un homme-enfant pétulant qui était sexy (et il le savait), et peut-être même un saint. Reste au pouvoir, Pie XIII. Je prendrai un Cherry Coke Zero ce soir en votre honneur.

Verset V. Le nouveau, nouveau, nouveau pape

Si vous gardez une trace, la mort de Pie XIII et la retraite de Jean-Paul III signifient que le Vatican a besoin d’un autre nouveau pape. Nous avons traversé tellement de roulement papal dans cette série! Mais qui diable reste-t-il dans cette émission qui serait un pontife capable? “Nous avons besoin d’un homme imprégné de médiocrité”, dit sciemment Voiello à certains cardinaux rassemblés à la fin de la série. C’est vrai: Voiello va enfin réaliser son souhait et devenir le pape.

Les rêves de Voiello de monter dans la papauté ont été anéantis au début du Nouveau Pape quand il était dans l’impasse dans le processus de vote papal avec son sosie, le cardinal Hernandez, mais personne ne se trouve sur son chemin maintenant. Et honnêtement? Je pense qu’il sera un bon pape. Voiello est le cardinal le plus avisé en ce qui concerne tous les stratagèmes politiques et les rétrogradations politiques du Vatican – d’autres auraient du mal à agir contre lui – et il a des valeurs progressistes. Sa médiocrité autoproclamée est également un point en soi: Voiello pourrait avoir une papauté réussie sans inspirer le genre d’idolâtrie extrême qui a presque détruit l’Église.

Dans le générique final de The New Pope, alors que nous sommes bénis avec divers envois à des personnages de soutien comme le réfugié Faisal et anciennement protestant sœur Lisette, nous voyons Pie XIII retourner dans son océan céleste. (Félicitations à nous tous d’avoir eu une vision finale de Jude Law dans un Speedo blanc.) Mais tout cela – et je ne peux pas croire que je tape ceci – laisse la place à un hommage à The Shining, en tant que fils d’Esther, Pie , chevauche sa Grande Roue à travers les couloirs du Vatican et court directement au Pape Voiello. (Malheureusement, nous ne savons pas quel nom Voiello s’est donné comme pape.)

“Pius, tu as mal au cul”, dit Voiello. (Puisque Esther est en prison, je pense que nous pouvons déduire que Voiello a adopté son fils?) Et donc, incroyablement, se termine le nouveau pape. Vous auriez pu me donner 1000 suppositions sur la façon dont le spectacle se terminerait, et je n’aurais jamais atterri sur “Vatican Shining Homage”. Tel est le pouvoir de Paolo Sorrentino de nous garder sur nos gardes avec une série saisissante qui combine des examens de la foi qui suscitent la réflexion avec un humour bas et la sexualisation occasionnelle de Jude Law. C’est une combinaison qui se sent à la fois divine et sacrilège.

Je souhaite que notre voyage chargé de pape ne se termine pas ici – je pourrais inhaler 10 autres épisodes de Voiello à la tête des gens et peut-être rendre visite à un médecin pour avoir une consultation sur sa taupe. Mais gardons la foi que cette histoire n’est pas terminée. Sorrentino a déclaré qu’il avait une idée pour une troisième saison qui clôturera une trilogie. Se concentrera-t-il sur le pape Voiello? L’Église devra-t-elle faire face à une autre crise? Jude Law reviendra-t-il miraculeusement, si une telle chose est encore possible, des maillots de bain encore plus maigres? Seul Sorrentino connaît les réponses.

En attendant, prions.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer