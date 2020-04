Avec de nombreuses productions télévisées en pause en raison de COVID-19 – que se passera-t-il dans quelques mois s’il n’y a pas de nouveau téléviseur? Et à quoi cela ressemblera-t-il si toutes les émissions de télévision en pause reviennent en même temps (3:53)? Plus: Nous décomposons Better Call Saul S5E7 (24:13) avant que Rhea Seehorn ne se joigne pour parler de ce que c’est que de jouer Kim Wexler dans l’émission (41:20).

