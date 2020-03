Le nouveau plan d’entraînement de la NBA

Jeudi, la NBA a ordonné à ses équipes de fermer leurs installations d’entraînement en raison du coronavirus afin de protéger les joueurs et le personnel. Les joueurs ne sont pas non plus autorisés à s’entraîner ou à s’entraîner dans les gymnases, clubs ou autres installations publiques locales. C’est le dernier signe, comme plus de joueurs sont positifs pour le virus, que nous pouvons être encore plus éloignés du basket-ball que nous ne le pensions. Donc, avant de commencer à nous poser des questions sur quand, où et comment la NBA pourrait revenir de son hiatus, commençons par quelque chose de beaucoup plus basique: comment les joueurs de la NBA travailleront-ils entre-temps? Certains ont des gymnases à domicile qui pourraient aider à cela; d’autres peuvent travailler avec leurs entraîneurs personnels virtuellement ou à distance. (C’est une discussion et une histoire pour un autre jour.) Mais pour la plupart des joueurs de la NBA, l’accès aux installations de leur équipe est leur débouché pour le basket-ball. Maintenant qu’il a disparu, plutôt que de devenir trop sombre, faisons un jogging léger à travers les options dont ils peuvent encore avoir besoin pour garder leurs jeux affûtés pendant la quarantaine.

Séance d’entraînement express Serge Ibaka HIIT (High Intensity Interval Training)

Qui parmi nous n’a pas essayé de se faufiler dans du cardio sans sortir ni monter sur un tapis roulant? Eh bien, voici le grand homme des Raptors qui court des sprints dans le couloir de son salon pour essayer de transpirer. Les joueurs de la NBA… ils sont comme nous?

Je respecte Isaiah Thomas rôtissant sans vergogne Ibaka dans les réponses en lui disant qu’il devrait en faire mille pour que cela en vaille la peine. Et bien que Thomas ait probablement raison, parfois tout ce que vous devez faire pour vous sentir mieux tout en étant coincé à la maison est de bouger. Qui peut dire que ces mini-impressions sans enthousiasme ne préparent pas psychologiquement Ibaka pour sa longue journée à venir? Je lui donne une semaine avant qu’Ibaka ajoute un foulard lesté à son entraînement.

Course à l’ancienne

En tant que quelqu’un qui a récemment dû se forcer à commencer à courir pour, vous savez, voir le soleil et tout, je ne peux qu’imaginer la colère qui tourmente les athlètes professionnels en ce moment. Puis-je recommander un joli jogging dans le quartier? Ecoutez, je n’ai pas été en forme depuis mes jours de football au lycée, donc je ne partagerai pas mes temps de mile en public, mais je peux garantir que je me sens en meilleure santé et rafraîchi après mes courses, ce qui devrait compter pour quelque chose. Je sais que la plupart des joueurs sont probablement habitués à travailler au sprint, mais si nous sommes dans cet arrêt pour le long terme, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée de travailler sur cette endurance à long terme. À tout le moins, c’est enfin un moyen d’utiliser votre FitBit ou Apple Watch trop cher, et pour des joueurs comme CJ McCollum, Devin Booker, Bradley Beal et Zach LaVine – qui en moyenne près de 3 miles par match, selon NBA.com / Statistiques – pour essayer de courir de longues distances en ligne droite pour une fois.

Le défi Trae Young… Sock?

Permettez-moi d’essayer de valider celui-ci pendant une seconde. Restez avec moi. Si vous tirez avec une balle plus petite, une erreur, une chaussette emmitouflée, pendant une longue période de temps, alors peut-être que lorsque vous revenez à un ballon de basket normal, l’effet sera — non, je ne peux pas le faire. Pardon. Ce n’est que le début d’un mauvais défi Internet, n’est-ce pas? Je ne peux pas attendre que Ben Simmons poste une vidéo de lui en train de tremper ses chaussettes dans un panier ou de les filmer de près. Tout le monde, restez sur la marque De plus, quelqu’un obtient au moins un cerceau de Nerf Trae.

Faites-le pour le TikTok

Sur Internet, une différence d’un an peut parfois être un gouffre dans les connaissances culturelles, c’est pourquoi le TikTok de Matisse Thybulle, âgé de 23 ans – et vraiment, TikTok en général – confond le jeune de 24 ans qui écrit cette histoire. Ce que je vais dire, c’est que Thybulle est l’un des joueurs les plus divertissants et les plus sains de la ligue, et de toutes les vidéos d’entraînement gimmick que les joueurs ont publiées, au moins Thybulle utilise des meubles et une balle de tennis (comme Steph!) Pour essayer de perfectionner ses dribbles. En tant que recrue dont la carte de visite n’est pas exactement sa maniabilité, c’est en fait quelque chose sur lequel il devra travailler à l’avenir. Quel meilleur moment pour commencer qu’en ce moment, tout en obtenant des millions de vues et quelques followers dans le processus? Il semble que Domantas Sabonis (le joueur dont le jeu réel dit le moins «TikTok») et Shai Gilgeous-Alexander ont tous deux pris l’application pour travailler sur leur jeu de jambes et, euh, le nombre de suiveurs aussi.

Regardez et réalisez des entraînements de célébrités sur YouTube

Je suis constamment bombardé sur YouTube d’une publicité intense dans laquelle Chris Hemsworth me dit que je peux maintenant être formé par les experts qui le forment. Je ne mentirai pas: c’est une offre séduisante, mais je n’ai pas le genre d’argent ou de confiance pour croire que je pourrai ressembler à Thor un jour. Pourtant, si vous êtes un joueur de la NBA, il est plus probable que vous ayez ces choses, alors pourquoi ne pas essayer la séance d’entraînement Hemsworth? Peut-être que vous ne voulez pas grossir et préférez plutôt tonifier? C’est bon. L’acteur Sterling K. Brown a la séance d’entraînement complète sans poids pour vous.

Personnellement, jusqu’à ce que Brown joue un super-héros dans un film Marvel, je me sens plus en confiance avec celui-ci.

Regarder les temps forts

Les joueurs doivent aussi garder leur cerveau et leur mémoire aiguisés, et quelle meilleure façon de le faire qu’en regardant un film? Ce n’est pas un film de jeu récent, comme tous les joueurs le font pendant la saison et dans les heures précédant un match. Reprenons tout le chemin. LeBron, par exemple, a montré sur son Instagram cette semaine qu’il était retourné et qu’il avait regardé ses matchs au lycée. Ce cavalier fadeaway (une relique dans le jeu d’aujourd’hui) était automatique à l’époque.

NBA 2K

Nous nous mentons à nous-mêmes si nous essayons de prétendre que ce n’est pas ce que la plupart des joueurs font pendant la pause. Je ne peux pas dire que je les blâme. Leur canapé est le plus proche où ils pourront jouer au basket-ball de compétition pendant qui sait combien de temps.

Présenté sans commentaire:

Je ne peux pas attendre que nous soyons en octobre et Twitter pour le basket-ball se demande si la taille de la main de Ty Jerome lui fait du mal dans sa quête pour offrir aux Suns leur premier titre NBA. Grattez ça, je peux attendre. Ne laissons jamais cela se produire.

Peloton

Écoutez, il est peut-être temps de vous nettoyer. Peut-être que le mari dans l’annonce extrêmement controversée de Peloton des temps bien plus simples savait ce qui nous attendait à l’horizon. Maintenant, son cadeau n’est pas si mauvais après tout, n’est-ce pas? Sérieusement, j’aurais aimé avoir un Peloton dans mon salon en ce moment, et si vous êtes un joueur de la NBA, non seulement vous pouvez certainement vous le permettre, mais pourquoi ne pas ajouter un tapis roulant pendant que vous y êtes? Quelqu’un DM Ibaka et lui parler de cette technologie moderne avant que ses planchers de bois franc ne soient rayés.

