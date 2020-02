Le nouveau rapport «Tom Brady part» ne signifie probablement rien

Tom Brady est en train de traire l’enfer de sa première incursion dans l’agence libre de la NFL. Il semble que chaque événement au poteau pour la ligue apporte un autre peu d’intrigue à Brady. Avant le Super Bowl, son inquiétant post Instagram avait des gens qui le regardaient attentivement, à la recherche de tout signe des intentions de Brady. Il s’est avéré que c’était une publicité pour Hulu.

Alors que les entraînements sur le terrain doivent débuter au NFL Scouting Combine 2020, Brady s’est replongé sous les projecteurs. Cette fois avec un rapport de Jeff Darlington d’ESPN lors d’une apparition sur Get Up.

Darlington, qui a obtenu des interviews exclusives avec Brady dans le passé, dit qu’il serait “stupéfait” si Brady était de retour avec les Patriots en 2020.

Darlington cite «des gens très proches de Tom Brady» qui disent que le quart-arrière de 42 ans leur dit qu’il a fait en Nouvelle-Angleterre, ce qui signifie que Brady veut que nous sachions qu’il est prêt à aller de l’avant. Il y a une raison à cela, et la raison la plus logique est que Brady veut mettre la pression publique sur les Pats pour conclure un accord. Ou peut-être que Brady veut simplement faire savoir aux 31 autres équipes que ses services sont disponibles.

C’est ça, ces rapports. Ils ne pouvaient rien dire. Ou ils pouvaient tout dire.

C’est la NFL dont nous parlons, cependant. Et, en ce qui concerne les quarts-arrière, le résultat le plus ennuyeux a tendance à être celui que nous obtenons. Bien sûr, de temps en temps un Kirk Cousins ​​arrive en agence libre. Ou un Peyton Manning endommagé est lâché pour un nouveau quart de franchise brillant. Mais c’est Tom Brady et les Patriots, une équipe sans remplaçant viable du GOAT. Vous ne gagnez pas six anneaux ensemble et vous vous éloignez simplement dans des directions différentes.

Selon toute vraisemblance, Brady sera de retour en Nouvelle-Angleterre et nous nous sentirons tous comme des idiots pour avoir pensé qu’il y avait une chance qu’il partait. C’est exactement ce que Brady veut de nous et, plus important encore, que Bill Belichick croit. Cette spéculation apporte plus de nos globes oculaires stupides à ses diverses plateformes de médias sociaux – peut-être que certains d’entre nous achèteront même du merch TB12 pendant que nous y serons! – et cela pourrait convaincre Belichick de faire plus de mouvements de liste pour aider à rendre le travail de Brady plus facile et, par conséquent, plus souhaitable. Quoi qu’il en soit, il en tire quelque chose. Vous ne distribuez pas simplement les informations aimables qu’il a données à Darlington sans raison. Il y a toujours une raison.

Je ne sais vraiment pas s’il est logique que les Patriots ou Brady maintiennent cette relation, pour être honnête. Brady n’est plus au sommet de ses pouvoirs et a besoin d’un casting de soutien que les Pats ne sont pas capables de lui fournir. Et la Nouvelle-Angleterre est en difficulté pour l’espace de la casquette et devrait probablement prendre une longueur d’avance pour trouver son prochain quart-arrière de toute façon. Une rupture est probablement préférable pour les deux.

Mais que va faire Belichick? Payer Jameis Winston ou rédiger un projet à la fin du premier tour et le jeter aux loups? Et qu’est-ce que Brady va faire? Vous déménagez à Indianapolis ou au Tennessee pour jouer pour une équipe de deuxième division qui n’a pas le meilleur entraîneur de tous les temps?

Non.

Pour le meilleur ou pour le pire, ces deux-là sont collés l’un à l’autre pour le moment. Mais vous êtes fou si vous pensez que cela va nous empêcher de dévorer chaque nouvelle Brady que nous recevons au cours des 20 prochains jours, même si nous savons tous comment cela se termine.

