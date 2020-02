Le nouvel album de la pop apocalyptique de Grimes

En mai 2018, les coins déconnectés d’Internet se sont rapprochés de Grimes et d’Elon Musk. Les mondes sont entrés en collision lorsque le couple improbable – l’un, un chéri indépendant bien-aimé; l’autre, un magnat de la technologie ploutocrate, a fait ses débuts sur le tapis rouge du Met Gala. Au cours des prochains jours, le discours de la culture pop comprenait des gens qui aiment la musique et des gens qui aiment l’espace, les mégafans Grimes et les aspirants Elon, ceux qui ne se souciaient d’aucune des parties mais se sentaient obligés de participer de toute façon. Les nerds Horny Reddit ont demandé: “Qui est la copine gothique d’Elon Musk?” Mon père m’a envoyé un e-mail: «Je ne savais pas que Grimes sortait avec Elon. Fascinant.” Le camp de Grimes était divisé entre des partisans amusés et des anti-Muskers déçus, rappelant à la chanteuse que sa biographie sur Twitter avait déjà lu «anti-impérialiste». Les défenseurs d’Elon étaient perplexes, mais finalement encourageants (il y a un certain croisement entre les défenseurs d’Elon et Redditors).

Ce genre d’attention à la tabloïdie était nouveau pour Grimes. Il y a dix ans, les bricolages bruyants de la goth-pop de Claire Boucher en faisaient un luminaire underground de Myspace et de Montréal. L’étendue de la célébrité de Grimes a commencé à s’élargir avec chaque nouvel album – Geidi Primes et Halfaxa en 2010, suivi de ses percées révolutionnaires en 2012 – dans une trajectoire si progressive et subtile qu’elle est devenue un nom familier sous le nez des fans. (Autrement dit, si votre foyer lit Pitchfork.) Les incroyables Art Angels de 2015 ont rendu Grimes intouchable selon les critères des critiques. Elle était suivie d’un sentiment d’admiration presque protecteur, d’un bouclier de louanges. Mais au fur et à mesure que l’artiste a révélé plus d’elle-même, l’icône originale du blog a disparu. Les adeptes de longue date ont été témoins du démantèlement de leur personnage génial, le héros de la ville natale et ami sur Internet – ils perdaient le contrôle.

Le cinquième album de Grimes, Miss Anthropocene, sorti vendredi dernier, traite de l’idolâtrie pendant l’apocalypse, lorsque le fandom ressemble à l’adoration et que les pop stars devraient agir en conséquence. L’éthique de la célébrité devient trouble lorsque l’on considère le chaos qu’elle éclipse: l’oppression systémique, la catastrophe climatique, un pays qui se dirige vers la dictature. La pop star n’est plus seulement un artiste. C’est une militante. Pendant des années, les gens ont supplié Taylor Swift d’utiliser sa plateforme pour parler de questions politiques jusqu’à ce qu’un membre de son équipe de direction décide que reconnaître la communauté gay pourrait être bon pour le marketing. Mais Grimes fait le contraire de la signalisation de vertu; elle suscite la controverse, défend le capitalisme et accueille nos suzerains de l’IA. Elle semblait se moquer de la pop wokery lorsqu’elle a annoncé l’année dernière Miss Anthropocène avec un objectif singulier: “Je veux faire du changement climatique un plaisir.”

La personnalité publique de Grimes est marquée par de lourdes citations aériennes. Tout ce qu’elle dit appelle un grain de sel ou un sens de l’humour généreux – un bébé «clone numérique vieilli» nommé War Nymph, une chirurgie oculaire «expérimentale» (fausse) qui élimine la lumière bleue de votre vision, quoi qu’il se passe ici. “Je pense que je vais bientôt tuer” Grimes “”, a-t-elle déclaré au Wall Street Journal en mars 2019. “Ce sera une exécution publique suivie de – par autre chose. Je ne devrais pas encore dire. ” On ne sait pas si Miss Anthropocène est l’enterrement de Grimes. Mais si c’est le cas, Grimes n’a pas tué Grimes, elle est morte de causes naturelles. L’album ne traite pas du changement climatique autant qu’il est infecté par lui. Doom résonne dans des cris en conserve et des guitares de tronçonneuse. Il s’attarde sur l’acoustique poussiéreuse et les impulsions avec des bloops de jeux vidéo. La terre brûle et le fantôme de Grimes danse sur ses cendres.

Grimes pointe vers un nouveau genre de pop apocalypse (a-pop-calypse, si vous voulez). En 10 titres, elle imite une gamme de styles pop star, traitant la fin du monde à travers des divinités modernes et des lieux saints. Il y a des allusions au top 40 des bangers d’anxiété Halseyan et à l’évasion musicale et à l’optimisme aveugle, à la Ariana Grande. Inspiré du film indien Bajirao Mastani 2015, «4ÆM» canalise le son de Bollywood via la batterie et l’EDM de basse. Le chant aérien de Grimes tourbillonne dans des synthés poignardants. Le refrain clignote comme un réveil possédé alors que sa voix passe en monotone, brillant au-dessus du bruit agité de la vie nocturne: “Tu vas tomber malade, tu ne sais pas quand / je n’en doute jamais à 4 heures du matin.”

Dans «My Name Is Dark», Grimes se rend à l’insomnie et aux visions du ciel et de l’enfer dans un nuage de terre métallique grondante. Sans guide ni ancre, elle oscille entre la vie éveillée et le monde des rêves, déplorant les médias sociaux en une seule ligne («Les garçons sont tellement ennuyeux, les filles sont si ennuyeuses») et parlant à l’ange de la mort dans la suivante ( «Le paradis à ma droite, hhh-l’enfer à ma gauche.») «Avant la fièvre» tourne avec la séduisante romance dystopique de Lana Del Rey. Grimes passe son dernier jour sur terre à chercher quelqu’un avec qui la dépenser, se balançant dans l’obscurité: «Je suis un peu amoureux de toi / je peux prendre ta photo, bébé / C’est le son de la fin du monde / Danse-moi jusqu’au bout de la nuit. »

La fin des temps se joue principalement dans la tête de Grimes, mais “Delete Forever” est l’un des rares moments de l’album où Grimes regarde vraiment au-delà d’elle-même. La chanson parle de l’épidémie d’opioïdes, écrite la nuit de l’overdose de Lil Peep. Elle gratte un banjo et chante: “C’est drôle comme ils nous considèrent naïfs quand nous sommes au bord du gouffre / Innocence était fugace comme une saison.” Nous continuons à perdre de jeunes artistes à cause de la toxicomanie, qui ont souvent des auditeurs encore plus jeunes aux prises avec les mêmes difficultés. Ces artistes ont exposé des problèmes de santé mentale et un poison dans l’industrie de la musique. Quand ces voix meurent, qui prend leur place?

Grimes appelle «New Gods» la thèse de Miss Anthropocene, dans laquelle elle se demande quelles croyances peuvent être construites à partir des restes de la terre, le «verre brisé qui brille comme les aurores boréales», star post-religieuse et post-pop. Nous adorons les déchets, «le plastique et la pollution et la chirurgie plastique et les médias sociaux», a-t-elle déclaré dans une interview avec Sean Carroll. Dieu est mort et Grimes l’a tué. “Seuls de nouveaux dieux peuvent me sauver.”

Malgré son intérêt bien établi pour une prise de contrôle de l’IA («Ma biographie Instagram était:« Je promets allégeance aux seigneurs du robot »pendant, comme, deux ans», a-t-elle déclaré au magazine Crack l’année dernière. «Je pensais que les gens comprenaient que je croire à une dictature de l’IA. ”) les croquis apocalyptiques de l’album suggèrent un système de valeurs gouverné par une soif de compagnie et de conseils. Malheureusement, notre humanité ne constitue pas un apocalyptique très excitant. La tracklist de Miss Anthropocene est composée d’environ trois quarts d’explosion et d’un quart de fumée. Ce n’est pas que la fumée n’est pas belle et obsédante à sa manière, mais l’album peut glisser pendant que nous attendons qu’il se dissipe.

Sur Art Angels, Grimes a fait ses débuts une souche d’hyper-pop mutée. Elle a sélectionné et transformé les sons distincts du surf punk, du country, du breakbeat des années 90, du baroque et du bubblegum. Miss Anthropocene maintient un esprit expérimental, mais se retrouve parfois coincé à recycler les tropes pop sans jamais s’y engager pleinement.

Miss Anthropocène se termine avec des signes de vie nouvelle: des gazouillis d’oiseaux, des doigts tremblants et des cornes qui chantent. “IDORU” fait un zoom arrière et Grimes chante au sommet d’une pile de restes de métal et de détritus, personne n’est le héros: “Je veux jouer à un beau jeu / Même si nous allons perdre.”

Julia Gray est une écrivaine de musique et de culture basée à Brooklyn. Son travail est apparu dans des endroits comme le Washington Post, Playboy et Stereogum. Elle fait des tweets chaotiques sur @juliagrayok.

