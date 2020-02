Le Paris Saint-Germain scout Danny Rose à Tottenham lors d’un prêt à Newcastle

Le Paris Saint-Germain devrait dépister Danny Rose lors de son prêt avec Newcastle, selon des informations.

L’arrière gauche de Tottenham a rejoint les Magpies sur un contrat temporaire jusqu’à la fin de la saison le mois dernier.

Danny Rose est prêté à Newcastle

Rose n’a fait que cinq apparitions pour les Spurs sous Jose Mourinho, qui a remplacé Mauricio Pochettino comme patron en novembre.

Le Sun affirme que le PSG est sur la piste de l’international anglais, dont le contrat à Tottenham expire l’année prochaine.

Les champions de Ligue 1 devraient être à la recherche d’un arrière gauche cet été avec l’avenir de Layvin Kurzawa dans le doute.

Kurzawa a pris du retard sur Juan Bernat dans l’ordre hiérarchique et serait surveillé par Arsenal et la Juventus.

Le contrat PSG de Layvin Kurzawa s’achève à la fin de la saison

Rose, qui a fait ses débuts à Newcastle dans un match nul et vierge avec Norwich en tant que remplaçant le week-end dernier, estime qu’il n’a pas eu suffisamment de chances en première équipe sous Mourinho.

Il a déclaré à BBC Radio 5 Live: «Je pense que je n’ai pas eu autant de chance que tout le monde dans le backline.

«Je voulais jouer pour lui.

«Je savais après un mois [of Mourinho joining] Je n’allais jamais jouer. Il était difficile de s’entraîner en sachant que je n’allais pas jouer.

«Cela n’a pas fonctionné, mais le plein respect pour lui et ce qu’il fait au club. Il a pris le relais avec le club à 12 points de Chelsea [in fourth place] et maintenant c’est quatre.

“Je dois être honnête, je pensais que je continuerais à jouer.”

Rose a fait 214 apparitions pour Tottenham depuis son arrivée de Leeds en 2007.

