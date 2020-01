Le Paris Saint-Germain se tourne vers la star d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang alors que la sortie d’Edinson Cavani se profile

Le Paris Saint-Germain est intéressé par la signature de la star d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, selon des reportages.

Le capitaine des Gunners a marqué 16 buts jusqu’à présent cette saison et purge une suspension de trois matchs après avoir reçu un carton jaune lors d’un match nul 1-1 à Crystal Palace plus tôt ce mois-ci.

Le contrat d’Arsenal de Pierre-Emerick Aubameyang expire l’année prochaine

Le média français Foot Mercato affirme qu’Aubameyang est destiné à remplacer Edinson Cavani, qui devrait quitter le PSG ce mois-ci.

Le rapport ajoute que les chefs du PSG ont rencontré les représentants d’Aubameyang lors d’un transfert en janvier.

Cavani a été lié à des déménagements à Chelsea et à Manchester United après avoir chuté de l’ordre hiérarchique au Parc des Princes.

Aubameyang, dont le contrat avec Arsenal expire l’année prochaine, n’a pas encore signé de nouvel accord avec le club.

Edinson Cavani est une machine à buts en Europe

Et l’attaquant du Gabon a évoqué la possibilité d’une sortie d’Arsenal dans les notes du programme d’avant-match du club contre Leeds plus tôt ce mois-ci.

Il a déclaré: «Je voudrais également réagir à certaines des rumeurs qui circulent à mon sujet dans les médias.

«Les gens aiment inventer des histoires et devraient se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. Ils parlent trop et ça me fait la tête!

«Je suis le capitaine d’Arsenal. J’adore ce club. Je m’y suis engagé et je cherche désespérément à le ramener au sommet, là où il appartient. »

Arsenal est 10e du classement de Premier League et 10 points de retard sur Chelsea, quatrième – et l’échec à sécuriser le football de Ligue des champions la saison prochaine pourrait avoir un impact significatif sur l’avenir d’Aubameyang.

