Le passé du Real Madrid d’Eder Sarabia

Le fidèle écuyer de Quique Setiénà la fois dans Las Palmas comme dans le Betis comme maintenant dans le Barcelone, a été localisé au centre de l’ouragan après que les caméras de télévision ont enregistré comment il critiquait certains joueurs de l’équipe du Barça dans «el Clasico» qui se jouait au Santiago Bernabéu. Pour couronner le tout, Eder Sarabia Il a un passé au Real Madrid, depuis qu’il a dirigé une école de football de la Fondation Real Madrid-ARMID en République dominicaine.

En décembre 2014, le désormais deuxième entraîneur de Barcelone a montré «Excité et fier de diriger le projet dans le sport” “Le défi est énorme et je le relève entouré de grands amis et de meilleurs professionnels comme Jon López et Johan Barberá», A déclaré Eder Sarabia. Le fils de l’attaquant mythique de Athlétique Il était fier du projet: «Nous avons posé une petite pierre de l’un des plus grands châteaux qui sera construit dans le football“

Après sa première expérience d’entraîneur, Eder Sarabia a commencé à collaborer avec le Real Madrid

À ce moment-là, Eder Sarabia avait formé la jeunesse d’honneur de Villarreal avec l’ancien joueur de la Real Sociedad Nihat. Une fois que le sous-marin jaune a décidé de se passer de ses services, le Catalan a commencé à collaborer activement à la formation de jeunes talents dans le réseau mondial de Real Madrid.

Plus tard, en 2015, il a commencé sa relation professionnelle avec Quique Setién. Cette année-là, il a rejoint l’équipe technique de l’entraîneur cantabrique, avec qui il a été deuxième entraîneur dans le complexe des Canaries et du Betis et, maintenant, à Barcelone.