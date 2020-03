Le patron d’Arsenal évalue la menace de l’ancien club Man City, fournit la mise à jour du contrat de Bukayo Saka, et plus

Mikel Arteta a admis qu’Arsenal devait être au sommet de son art pour battre Manchester City lors de leur affrontement en Premier League mercredi soir.

Arteta, qui a succédé à Unai Emery aux Emirats Arabes Unis en décembre, devrait retourner dans son ancien club, avec lequel il était le numéro 2 de Pep Guardiola de 2016 à 2019.

Arteta a parlé aux médias avant le choc d’Arsenal avec Man City

“Ça va être une soirée très spéciale”, a déclaré Arteta aux médias avant le match. “Je suis très heureux de revenir là-bas.”

«Maintenant, je suis dans une position différente sur un banc différent. Je défendrai mon club aussi bien que possible. »

Pendant ce temps, le gardien de but des Gunners chauffé à chaud, Bernt Leno, a déclaré que le match de la ville s’avérerait être un test très différent de la victoire de West Ham samedi.

“Je pense que contre Manchester City, peut-être qu’ils auront plus de possession donc ce sera un match complètement différent [to Saturday’s win over West Ham].

«Cela dépend du jeu, cela dépend de la tactique. Je pense que vous pouvez voir que contre Chelsea, ils avaient beaucoup de possession et jouaient toujours autour de la boîte et à la fin, nous avons obtenu un 2-2 avec un joueur de moins.

«Peut-être que ce genre de jeux nous convient. Je pense que nous devons respecter cette équipe, ils ont beaucoup de qualité c’est clair, mais nous voulons aussi retourner à Londres avec au moins un point. “

talkSPORT.com a énuméré ci-dessous le reste des meilleurs extraits de la conférence de presse d’Arteta…

Sur les espoirs de la Ligue des champions

“Je ne sais pas. Le chemin est encore long. Nous voulons aller jeu par match.

«Il y a trois semaines, c’était impossible. Maintenant, cela semble un peu plus possible. »

Sur le plongeon de Man City

«Parfois, de petits détails font la différence. Je pense qu’ils ont été très malchanceux.

«C’est le football. Cela peut arriver.

«Nous devons être à notre meilleur, c’est sûr d’avoir une chance de gagner le match.

“Nous sommes dans deux processus et niveaux différents, nous devons être à notre meilleur.”

Guardiola montre sa frustration alors qu’une septième défaite en championnat laisse la championne en titre City sur le point de renoncer à son titre

Sur Lacazette

C’est sa façon de s’entraîner tous les jours. La façon dont il essaie, la façon dont il a joué même quand il ne marquait pas.

“Son attitude est au top.”

Sur le contrat de Saka

«Le club fait ce qu’il a à faire et tient des conversations. J’espère que nous obtiendrons un résultat. “

Saka a ébloui pour Arsenal cette saison

Sur le coronavirus

“Il semble que cela affecte de plus en plus de pays à chaque fois.

“Nous ne faisons que suivre ce que disent le gouvernement et le club. Nous devons nous adapter à la situation.

“Ce ne sont que quelques routines que nous devons être plus prudentes, un contact minimal. Pour le reste, nous agissons normalement. “

