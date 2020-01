Le patron d’Arsenal salue “ formidable ” Wilfried Zaha et fournit une mise à jour du transfert, y compris Aubameyang

Mikel Arteta a révélé qu’il ne s’attend pas à ce que «de grandes choses se produisent dans la fenêtre de transfert d’Arsenal.

Il est peu probable que les chefs d’Emirates sanctionnent des signatures permanentes ce mois-ci à la suite d’une lourde dépense sur les arrivées l’été dernier.

Mikel Arteta n’hésite pas à montrer ses émotions en marge

Les Gunners ont battu leur record de transfert de club pour recruter Nicolas Pepe, et ils ont également conclu des accords pour David Luiz, Gabriel Martinelli, Kieran Tierney et William Saliba – ce dernier rejoignant alors St Etienne en prêt.

Ces transactions équivalaient à un total déclaré supérieur à 135 millions de livres, ce qui signifie que le puits pour les signatures de janvier est presque sec.

“Je ne sais pas, je ne m’attends pas à de grandes choses”, a déclaré Arteta lors d’une conférence de presse lorsqu’on lui a posé des questions sur les activités potentielles de transfert.

«J’attends de grandes choses des joueurs que j’ai en ce moment, des joueurs qui se remettent de blessures. C’est la plus grande attente de mon côté.

Arsenal a dépensé gros pour signer Nicolas Pepe cet été

“Si nous pouvons trouver quelque chose pour nous aider à traverser la saison de manière plus équilibrée dans certains domaines, et ce qui est utile, nous examinerons les options.

«Nous devons toujours chercher parce que, évidemment, nous avons de graves blessures pour les joueurs qui vont être absents pendant longtemps. Nous devons voir si nous pouvons y trouver des options. »

Vous pouvez lire les meilleurs extraits de la conférence de presse d’Arteta avant Crystal Palace, ci-dessous…

Sur Gabriel Martinelli représentant le Brésil des moins de 23 ans

“Eh bien, au milieu de la saison, ce n’est jamais idéal pour les joueurs d’aller à ce type de tournoi. Nous allons discuter avec le club pour savoir s’il y a une obligation, si c’est quelque chose que le joueur veut vraiment aller et nous prendrons une décision à ce sujet. “

Sous la menace de Wilfried Zaha

«Je pense que c’est un excellent joueur et je pense que l’impact qu’il a eu en Premier League ces dernières années a été phénoménal. Sa capacité à créer des opportunités par lui-même est unique. »

Sur l’avenir des jeunes Emile Smith-Rowe, Tyreece John-Jules et Eddie Nketiah

«Nous évaluons les options avec eux trois et dans les prochains jours. Tyreece et Eddie sont dans la même situation. Eddie est devenu un bien meilleur joueur.

“Nous devons discuter si nous le gardons ou non dans les prochains jours.”

Sur Pierre-Emerick Aubameyang s’engageant à Arsenal

«J’ai été très heureux de lire ces commentaires. Il sait exactement ce que je pense de lui et, évidemment, il est un joueur important pour nous. Mais pour le moment, nous sommes au milieu de la saison et nous n’avons rien discuté de plus à ce sujet au club.

«Mon intention est évidemment de garder Auba parce que je sais que si nous gardons Auba avec nous, nous serons plus forts et plus proches de gagner des matchs de football. C’est la seule chose.

“Je ne sais pas, nous n’en avons pas discuté [signing an extension].

“Mais je suis convaincu qu’il est très heureux ici parce que c’est ce qu’il a dit dans les médias.”

Sur Roy Hodgson

“De Roy, [I can learn] absolument tout. C’est incroyable de voir comment il gère les situations et de vivre avec cette pression depuis si longtemps, la façon dont il la gère et se comporte, la façon dont il se présente et le respect qu’il accorde à tous les joueurs et clubs est remarquable.

“Donc [I have] une grande admiration pour lui. “

