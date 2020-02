Le patron de Barcelone, Quique Setien, minimise la dispute de Lionel Messi avec le directeur sportif Eric Abidal

Le manager de Barcelone, Quique Setien, a minimisé le rang de Lionel Messi avec Eric Abidal, insistant sur le fait que des problèmes surviennent dans tous les clubs du football mondial.

Le directeur sportif du club, Abidal, a affirmé dans un journal espagnol qu’un certain nombre de joueurs ne travaillaient pas assez dur sous Ernesto Valverde, limogé le mois dernier.

. ou concédants de licence

Lionel Messi a été exaspéré par les propos d’Eric Abidal

Valverde a été limogé en janvier avec les géants catalans en tête de la Liga, Setien étant son remplaçant.

Mais dans un long post sur Instagram, Messi, qui a joué aux côtés d’Abidal, a riposté à son ancien coéquipier pour ses commentaires mal avisés.

Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, a écrit: «Honnêtement, je n’aime pas faire ces choses, mais je pense que chacun doit être responsable de ses actes et assumer la responsabilité de ses propres décisions.

“Les joueurs [are responsible for] ce qui se passe sur le terrain, et nous avons été les premiers à reconnaître quand nous n’étions pas bons. Les responsables de la direction sportive doivent également assumer leurs responsabilités et surtout s’approprier les décisions qu’ils prennent.

Instagram / @ LeoMessi

Messi a posté le message ci-dessus sur Instagram

“Enfin, je pense que quand on parle de joueurs, il faut donner des noms parce que sinon, on est tous salis et ça nourrit des commentaires qui sont faits et qui ne sont pas vrais.”

La dispute entre Messi et Abidal a jeté un nuage sur les géants espagnols, qui traînent de trois points le Real Madrid, leader de la Liga.

Mais en parlant de l’affrontement de son équipe contre l’Athletic Bilbao lors de la Copa del Rey jeudi, Setien, qui a remplacé Valverde, a déclaré: «Je vais me concentrer sur ce sur quoi je dois me concentrer, et c’est le football. Pour tout le reste, je ne suis vraiment pas intéressé.

RÉVÉLÉ

Prédire à quoi ressemblera la table de Premier League à la fin de la saison

RÉVÉLÉ

“ Il vient de l’étinceler, bosh ” – L’histoire intérieure d’O’Hara sur le combat Keane vs Davids

RÉVÉLÉ

Prédit – Comment le classement du championnat se terminera en 2019/20 – Mise à jour de février

TAQUINER

“ Je pense qu’ils sont au courant de moi ” – Un homme des Rangers évoque l’intérêt de Liverpool

CONCENTRER

Spurs v Southampton: couverture en direct de l’affrontement de la FA Cup alors que les deux managers nomment des équipes solides

REGARDER

Chaos au Brésil: un joueur frappe un fan rival dans la tête et la police anti-émeute s’implique

Belle en rose

David Beckham présente le nouveau stade de l’Inter Miami avec des sièges roses

pas sur

Sancho rejetterait le transfert de Liverpool pour rejoindre un autre club, selon l’ex-Red

«Je sais qu’il y a des problèmes dans tous les clubs du monde, c’est sûr.

«Mais il y a des choses que je ne pourrai jamais contrôler, je dois donc me concentrer sur ce sur quoi je peux me concentrer.

«Parlez-moi du football, s’il vous plaît. Je veux aller à l’entraînement, bien me préparer pour le jeu et me concentrer sur les choses sur lesquelles je dois me concentrer. Tout le reste ne m’aide pas à faire mon travail. “

.