Le patron de Bournemouth, Eddie Howe, dit “ mentalement, il y a du travail à faire avec certains joueurs ” après le retour à l’action

Eddie Howe admet que certains de ses joueurs à Bournemouth ont mentalement eu du mal à s’adapter à la vie sans football.

La Premier League et le football à travers le pays ont été arrêtés en raison de la crise des coronavirus.

Howe admet que certains joueurs auront besoin d’aide pour leur santé mentale à leur retour

Il y a de l’espoir que l’élite pourrait faire son retour en juin, le gouvernement ayant confirmé être en dialogue avec la Premier League.

La pandémie de santé mondiale est un problème en constante évolution, donc il n’est pas clair si cela se produira réellement.

Howe est en communication avec tous les joueurs de Cherries et a révélé que «un ou deux» manquent beaucoup au jeu.

Il a déclaré à Adrian Durham et Darren Gough sur Drivetime: «Nos scientifiques du sport sont en contact régulier avec les joueurs pour voir s’ils respectent les programmes que nous leur avons donnés.

«Mais je soutiens nos joueurs et à quel point ils sont en forme et énergiques. Nos statistiques sont très bonnes. La forme physique est une partie énorme de ce que nous faisons.

«Parlant à tous nos joueurs, je sais qu’un ou deux joueurs manquent vraiment de football. Ils manquent vraiment de la hauteur qu’ils obtiennent, ils ont l’impression de ne pas être tous les jours avec leurs coéquipiers. Je pense que la conversation la plus courante que j’ai est «Je m’ennuie vraiment des gars».

«Je pense que mentalement, il y a du travail à faire avec certains des joueurs à leur retour. Le match leur manque énormément. »

Eddie Howe explique comment les joueurs de Bournemouth font face à la crise des coronavirus

Ce fut une saison difficile pour Bournemouth, qui est actuellement dans la zone de relégation.

Cependant, certains joueurs ont eu des campagnes décentes, dont l’attaquant Harry Wilson, 23 ans, qui passe la saison au Vitality Stadium prêté par Liverpool.

Pendant ce temps, le gardien de but Aaron Ramsdale, 21 ans, a également été une lumière brillante pour eux et Howe n’a pas tardé à féliciter la paire.

Howe a ajouté: «Les objectifs de Harry ont été essentiels. Il a été un vrai buteur pour nous. Quand nous n’avons pas assez marqué, il en a ajouté.

«Aaron a probablement été la grande surprise, même si je ne veux pas dire de surprise parce que je pense vraiment que c’est un gardien de but exceptionnel mais pour tout le monde, il a été une surprise.

«Il a brillamment accepté le défi pour un jeune gardien de but, ce qui est probablement la position la plus difficile à sangter pour les jeunes joueurs.

«Il a assumé cette responsabilité et n’a jamais regardé en arrière. À ce point, il a été magnifique pour nous.»

Écoutez l’interview complète d’Eddie Howe ci-dessus!

