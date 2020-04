Le patron de Charlton, Lee Bowyer, dit qu’il y a «trop d’obstacles» pour terminer la saison 2019/20 – «Je ne peux pas dire à mes joueurs de mettre leur famille en danger»

Le directeur de Charlton, Lee Bowyer, a déclaré à talkSPORT qu’il avait des doutes majeurs quant à la fin de la saison 2019/20, affirmant qu’il y avait «trop d’obstacles» sur le chemin.

Les chefs de la Ligue anglaise de football ont révélé cette semaine leur intention de reprendre la campagne, après leur dernière réunion pour discuter de la marche à suivre dans la crise des coronavirus.

Dans un communiqué, le président de l’EFL, Rick Parry, a déclaré qu’il prévoyait de reprendre les matchs à huis clos et de les diffuser à la télévision ou en ligne pour les fans une fois qu’ils auront une date de début.

L’EFL fait des plans pour le retour potentiel des saisons Championship, League One et League Two, mais Lee Bowyer a de grands doutes

Cependant, il a également admis qu’il ne savait pas quand cela se produirait et aussi quand les fans seraient éventuellement autorisés à assister à nouveau aux matchs.

Le verrouillage imposé par le gouvernement du Royaume-Uni a été prolongé jeudi au plus tard le 7 mai, et des informations indiquent que les clubs préparent leurs joueurs à reprendre l’entraînement dans les semaines à venir.

Mais le manager de Charlton, Bowyer, dit qu’il “ne peut tout simplement pas voir” la saison en cours se terminer et qu’il ne peut pas demander à ses joueurs de se mettre eux-mêmes et leurs familles en danger en jouant pendant que les gens meurent encore de COVID-19.

S’exprimant au Sports Bar, le patron d’Addicks a déclaré: «Mon opinion honnête? Je pense simplement qu’il va y avoir trop d’obstacles.

«Tout le monde veut que la saison se termine, nous le faisons tous, car moralement c’est la bonne chose à faire.

«J’adorerais retourner travailler demain, monter sur les terrains d’entraînement et préparer l’équipe, mais je pense simplement qu’il y aura trop d’obstacles sur le chemin.

Lee Bowyer a une énorme crise de blessures à gérer à Charlton

“Disons que nous recommençons à jouer en juin, les gars vont ensuite rentrer chez eux à leurs familles qui auraient pu rencontrer quelqu’un, ou les joueurs qui l’ont eu vont ensuite se mélanger avec des gens qui ne l’ont pas eu.”

«Nous ne savons pas comment les gens vont réagir, nous ne savons pas si les gens vont vouloir venir jouer.

“Nous avons quelques joueurs chez nous dont les femmes sont enceintes, et quand c’est arrivé, ils ont dit:” Désolé, nous ne nous entraînons pas parce que nos femmes sont enceintes “.

“Et que dites-vous -” non, vous devez entrer et vous entraîner “? Tu ne peux pas faire ça!

«Il y a tellement de détails auxquels personne ne pense.

Le PDG de QPR, Lee Hoos, appelle le football à apporter d’énormes changements à sa planification à long terme

«Comment les joueurs vont-ils passer le test avant les travailleurs du NHS? Cela n’arrivera tout simplement pas, je ne le vois pas, et si vous n’avez pas terminé le 30 juin, vous avez le problème du contrat.

«Je pense juste qu’il y a trop d’obstacles pour dire qu’ils allaient revenir jouer. Nous ne nous entraînerons pas à la mi-mai comme ils le disent, cela ne se produira jamais.

«J’espère que je me trompe et j’espère que nous le faisons, mais même en jouant à huis clos, les joueurs vont être en contact avec chacun tout le temps, c’est un jeu physique, c’est un sport contractuel, et vous n’allez pas faire cela dans deux mois.

«J’espère que je me trompe, mais je ne pense tout simplement pas que cela va se produire. Nous allons manquer de temps. “

Écoutez un extrait de Lee Bowyer sur The Sports Bar ci-dessus!

