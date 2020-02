Le patron de Chelsea est “ l’opprimé ” de l’affrontement de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Olivier Giroud, et plus encore

Frank Lampard a dit à Chelsea de renverser l’ordre européen actuel face à un club du Bayern mardi soir qui a déjà martelé son rival londonien Tottenham 7-2 cette saison.

Lampard a accepté que beaucoup marqueront son équipe en tant qu’outsider lors de l’accueil des leaders dynamiques de la Bundesliga, mais maintient qu’ils peuvent augmenter leur jeu et créer une autre grande histoire sportive.

Mardi soir, Frank Lampard affronte le Bayern Munich à Stamford Bridge

“Je pense que le discours de l’opprimé pour un match comme celui-ci est préférable de venir de l’extérieur, des gens qui regardent vers l’intérieur”, a-t-il déclaré.

«Mon travail consiste simplement à préparer le match, à regarder l’adversaire et à voir si nous pouvons y trouver des faiblesses.

«Je comprends que les gens nous appellent l’opprimé parce que leur équipe est si forte et qu’ils ont tellement d’expérience.

«Mais ces choses changent. L’outsider est là pour changer les choses. Nous aimons tous une histoire d’outsider et ce sont quelques-unes des meilleures histoires dans le sport. »

Lampard a remporté la Ligue des champions en tant que joueur lorsque Chelsea a devancé le Bayern aux tirs au but en 2012, alors il sait à quel point il est difficile d’affronter les géants allemands.

Lampard a goûté à la gloire européenne avec les Bleus en 2012

L’ancien milieu de terrain anglais a admis qu’il s’adressera spécifiquement à sa jeune équipe sur la hausse de la pression et de la qualité qui accompagne le football à élimination directe de haut niveau en compétition européenne.

“Je n’ai aucun doute sur le fait de commencer l’un des jeunes joueurs, je fais confiance à tous les joueurs qui ont fait partie de l’équipe cette année”, a déclaré Lampard.

«Ils ont gagné leur confiance dans la façon dont ils ont joué. Cela change maintenant légèrement quand il arrive aux phases à élimination directe et je parlerai à tous les joueurs de ce que cela signifie. “

talkSPORT.com a énuméré le reste des meilleurs extraits de la conférence de presse de Lampard ci-dessous…

Commentaires de Rudiger sur le racisme….

«Répondu à cela avant. Je soutiens Toni, comme tous mes joueurs dans ce cas.

“Ce club ne pouvait pas faire plus pour nos joueurs. Je suis derrière Toni, et je ne connais pas les tenants et aboutissants de Tottenham, mais j’ai la conviction que tout le monde travaille dans la même direction. Le club est très ferme sur ce point. »

Nouvelles sur les blessures…

“Christian [Pulisic], Callum [Hudson-Odoi], N’Golo [Kante] sont sortis. Pedro est de retour en lice après une petite blessure ce week-end.

“Callum n’est pas loin mais pas ce match. Ruben [Loftus-Cheek] est en forme, dans l’équipe. “

Giroud pour commencer?

“Très agréable [Saturday] mais c’est un revirement serré après l’effort qu’il a fourni. Je dois évaluer cela, mais comment il a joué était fantastique.

«Pas seulement le but, mais le travail qu’il a fait à l’extérieur du ballon et la façon dont nous avons défendu depuis l’avant. Il est de qualité, ce qui m’a donné beaucoup à penser. »

Olivier Giroud a produit un affichage de l’homme du match pour Chelsea contre Tottenham

