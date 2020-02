Le patron de Chelsea, Frank Lampard, est prêt à laisser HUIT flops quitter Stamford Bridge cet été

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, se prépare à vendre jusqu’à huit joueurs cet été alors qu’il cherche à créer une équipe capable de défier en Europe.

Le buteur record des Blues a connu une leçon brutale de première main lors de son premier match à élimination directe en Ligue des champions en tant que manager alors qu’il regardait son équipe se faire tromper 3-0 par le Bayern Munich mardi soir.

Frank Lampard était consterné, mais pas surpris, par la capacité du Bayern à battre son équipe de Chelsea

Bien que Lampard ait lui-même remporté la compétition en tant que joueur en 2012, le raclage de sa jeune équipe aux mains des géants de la Bundesliga a apparemment forcé le joueur de 41 ans à réévaluer.

En dépit d’avoir beaucoup de possession et d’occasions, Chelsea a été impitoyablement exposé et fait payer par ses homologues plus expérimentés et cliniques.

Selon The Sun, Lampard n’a pas été surpris par la défaite du Bayern car il connaît les limites de l’équipe qu’il a héritée de Maurizio Sarri et sans Eden Hazard.

Il a également pris en charge son ancien club au milieu d’une interdiction de transfert, et même si l’interdiction a été réduite, ce qui signifie que Chelsea pourrait signer des joueurs en janvier, aucune nouvelle recrue n’a été ajoutée à l’équipe de Lampard le mois dernier.

En conséquence, une grande reconstruction estivale est attendue.

Au total, huit joueurs devraient quitter Stamford Bridge ou se voir attribuer des rôles considérablement réduits alors que Lampard prévoit d’ouvrir un coffre de guerre de transfert qui est en construction depuis janvier 2019.

Kepa Arrizabalaga sera vendu par Chelsea si Frank Lampard réussit

Il est entendu que Kepa Arrizabalaga, Ross Barkley et Jorginho ouvriront la porte cet été, les trois n’ayant pas réussi à convaincre Lampard de leurs capacités pendant ses huit mois à la tête.

Kurt Zouma n’a pas non plus réussi à convaincre l’ancien patron du Derby, qui a changé son backline avec une régularité alarmante cette saison.

De plus, l’arrière gauche est la principale source de préoccupation, Marcos Alonso sous-tendant sa forme erratique en marquant et en étant expulsé en l’espace d’une semaine, tandis qu’Emerson Palmieri n’est pas considéré comme étant au niveau requis.

Les vétérans attaquants Pedro et Willian sont également sous surveillance alors qu’ils atteignent la fin de leur carrière, la signature estivale de Hakim Ziyech étant déjà confirmée et Jadon Sancho étant également une cible potentielle.

"Frank Lampard pourrait être limogé si Chelsea ne gagne aucun de ses cinq prochains matchs", affirme Perry Groves

Le défenseur de Leicester, Ben Chilwell, est considéré comme le candidat idéal pour résoudre le premier des problèmes défensifs susmentionnés, avec son compatriote, l’as des trois Lions Sancho, qui correspond également aux critères de Lampard concernant les jeunes talents anglais.

Jan Oblak est un autre lien avec un déménagement à Stamford Bridge, et l’Atletico Madrid pourrait peut-être souhaiter un échange pour le gardien de but avec Kepa dans l’autre sens.

Lampard a clairement indiqué dans le sillage de la défaite de mardi qu’il voulait rivaliser avec Manchester City et Liverpool en tête du classement, au lieu de se battre juste pour terminer quatrième de la Premier League.

