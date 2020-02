Le patron de Fleetwood frappé d’une amende de 2 000 £ et d’une interdiction de contact de deux matchs par la Football Association après l’incident de Wycombe

Le patron de Fleetwood, Joey Barton, a été frappé d’une interdiction de contact de deux matchs par la Football Association, ainsi que d’une amende de 2 000 £, pour ses commentaires à un officiel du match contre Wycombe au début du mois.

Barton, qui nie l’accusation, manquera par conséquent les deux prochains matchs de la Ligue 1 contre Ipswich et Blackpool.

Joey Barton s’est de nouveau posé dans l’eau chaude

Cette accusation intervient après qu’une commission réglementaire indépendante a prouvé que le langage de Barton envers un officiel de match a été jugé abusif et / ou insultant et / ou inapproprié et / ou a remis en question leur intégrité lors de la victoire 1-0 de Fleetwood à Wycombe le 11 février.

Un porte-parole de la FA a déclaré: «Joey Barton a été suspendu de la ligne de touche pour deux matches avec effet immédiat et condamné à une amende de 2 000 £ après qu’une infraction à la règle E3 de la FA a été constatée par une commission de régulation indépendante.

“Le manager du Fleetwood Town FC a nié que son langage envers un officiel de match à la 94e minute d’un match de l’EFL League One contre le Wycombe Wanderers FC le mardi 11 février 2020 ait été abusif et / ou insultant et / ou inapproprié et / ou remis en question leur intégrité.” “

Aucune action n’a été prise contre Barton, qui a été expulsé deux fois cette saison, pour ses commentaires d’après-match dirigés contre l’arbitre Kevin Johnson après la fin du concours – que Fleetwood a remporté 1-0.

“Je refuse de parler [the standard of refereeing] parce que c’était une honte à mon avis », a-t-il dit.

“Je ne serai condamné à une amende et puni que par la FA parce que c’est ainsi que le cookie s’effondre lorsque des choses comme ça se produisent.”

