Le patron de Fleetwood frappé d’une amende de 2 000 £ et d’une interdiction de contact de deux matchs par la Football Association après l’incident de Wycombe

Le patron de Fleetwood, Joey Barton, a été frappé d’une interdiction de contact de deux matchs par la Football Association, ainsi que d’une amende de 2 000 £, pour ses commentaires à un officiel du match contre Wycombe au début du mois.

Barton, qui nie l’accusation, manquera par conséquent les deux prochains matchs de la Ligue 1 contre Ipswich et Blackpool.

. – .

Joey Barton s’est de nouveau posé dans l’eau chaude

Cette accusation intervient après qu’une commission réglementaire indépendante a prouvé que le langage de Barton envers un officiel de match a été jugé abusif et / ou insultant et / ou inapproprié et / ou a remis en question leur intégrité lors de la victoire 1-0 de Fleetwood à Wycombe le 11 février.

Un porte-parole de la FA a déclaré: «Joey Barton a été suspendu de la ligne de touche pour deux matches avec effet immédiat et condamné à une amende de 2 000 £ après qu’une infraction à la règle E3 de la FA a été constatée par une commission de régulation indépendante.

“Le manager du Fleetwood Town FC a nié que son langage envers un officiel de match à la 94e minute d’un match de l’EFL League One contre le Wycombe Wanderers FC le mardi 11 février 2020 ait été abusif et / ou insultant et / ou inapproprié et / ou remis en question leur intégrité.” “

Dons GIF

Les joueurs de Liverpool déclenchent le meme fest grâce à la vidéo de la réunion d’équipe d’Henderson

CONFIRMÉ

Man United, Rangers et Wolves découvrent leurs adversaires en Ligue Europa – match nul

dernier

Un joueur de Copenhague accusé d’agression présumée contre un policier lors d’un match contre le Celtic

mise à jour

Solskjaer clarifie la blessure de Martial et explique qu’il essaie d’être en forme pour Everton

sur la vierge

Liverpool va récompenser Van Dijk avec un contrat monstre pour éloigner la Juventus

SORTIE DE CHOC

‘Celtic a fait honte au football écossais’, claque Cundy – ‘Les Rangers les ont embarrassés’

OTT

Les fans de Chelsea et des Spurs vont adorer la réaction de Jason Cundy à la sortie d’Arsenal en Europa League

FOUDROYÉ

“J’ai été impressionné par Arteta jusqu’à hier soir” – Keown claque la sortie de la Ligue Europa

Aucune action n’a été prise contre Barton, qui a été expulsé deux fois cette saison, pour ses commentaires d’après-match dirigés contre l’arbitre Kevin Johnson après la fin du concours – que Fleetwood a remporté 1-0.

“Je refuse de parler [the standard of refereeing] parce que c’était une honte à mon avis », a-t-il dit.

“Je ne serai condamné à une amende et puni que par la FA parce que c’est ainsi que le cookie s’effondre lorsque des choses comme ça se produisent.”

.