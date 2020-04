Le patron de Liverpool Jurgen Klopp “ appelle le père de Kylian Mbappe ” dans le but de signer la superstar du Paris Saint-Germain

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, met tout en œuvre pour signer Kylian Mbappe qui aurait contacté le père du joueur.

Mbappe, 21 ans, est l’un des joueurs les plus recherchés au monde et a été lié à un déménagement au Real Madrid, ce qui pourrait éclipser le transfert du record du monde de Neymar au PSG en 2017.

Mbappe est pressenti pour atteindre des niveaux similaires à ceux atteints par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Cependant, Liverpool a également été lié à l’attaquant ayant remporté la Ligue des champions, la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs en 2019. Ils ont également une avance de 25 points au sommet de la Premier League.

Et cela les met en lice pour signer le vainqueur de la Coupe du monde, qui compte 30 buts pour le Paris Saint-Germain cette saison.

Le magasin français Le10 Sport rapporte que Klopp est tellement désespéré de faire atterrir Mbappe, qu’il a même appelé le père du Français.

# Mbappe2020 tendances sur Twitter de temps en temps avec un certain nombre de fans de Liverpool se convaincre qu’il viendra à Anfield cet été.

Sadio Mane dit à talkSPORT ce que c’est que de jouer sous Jurgen Klopp

Ces rumeurs ont pris un élan énorme lorsque Mbappe a fait l’éloge de l’équipe de Klopp en janvier.

“Ce que Liverpool fait en ce moment est incroyable”, a déclaré Mbappe. “Ils sont comme une machine, ils ont trouvé un rythme et sont comme” on joue encore, on joue encore “.

«Lorsque vous regardez, vous pensez que tout est facile, mais ce n’est pas facile. Les gars sont concentrés, ils jouent tous les trois jours et ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent.

“Maintenant, le problème est que tout le monde regarde Liverpool, et tout le monde regarde ce que nous pouvons faire contre eux, alors maintenant ils doivent montrer qu’ils sont à nouveau forts, mais c’est une très bonne équipe avec un très bon manager.”

Mbappe a remporté la Coupe du monde avec la France en 2018

Cependant, Mbappe était sur le point de terminer un transfert à Madrid peu de temps avant que la pandémie de coronavirus n’arrête le football à travers le monde.

L’ancien ailier du PSG, de Monaco et des Rangers Jerome Rothen, qui a joué avec le patron de Madrid Zinedine Zidane pour la France, a déclaré: «Je sais par des sources du club qu’un accord pour emmener Kylian Mbappe au Real Madrid a été presque conclu.

“Mais avec ce qui s’est passé, je suis sûr que l’arrivée de Mbappe au Real Madrid sera reportée.

«Il n’y a aucun moyen que Mbappe prolonge son contrat avec le PSG.

«Ils auront un accord entre eux parce que le PSG a accepté de le laisser partir cet été. À mon avis, ce n’est qu’une question de temps. “

