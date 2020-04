Le patron de Liverpool Jurgen Klopp identifié comme le successeur à long terme de Joachim Low alors que l’Allemagne envisage son futur manager

Les plans de Liverpool pour construire une dynastie sous Jurgen Klopp ont été menacés, l’Allemagne aurait désigné le patron des Reds comme le successeur à long terme du manager sortant Joachim Low.

Klopp est l’une des propriétés les plus en vogue de la gestion après avoir mené les Reds à la gloire de la Ligue des champions la saison dernière et les avoir guidés à seulement six points de leur premier titre de ligue anglaise en trois décennies avant que le coronavirus n’arrête la campagne.

Jurgen Klopp a été identifié comme l’homme pour remplacer Low en Allemagne

Le joueur de 52 ans a mis un papier sur un nouvel accord en décembre dernier pour le maintenir à Anfield jusqu’en 2024, et malgré le fait qu’il insiste pour qu’il voie son accord, l’Allemagne a décidé qu’il était le bon homme pour succéder à Low dans le proche avenir, selon The Mirror.

Les fans de Liverpool ne devraient pas paniquer pour l’instant, car Low est sous contrat avec l’Allemagne jusqu’en 2022 au moins – mais il y a un air d’optimisme qu’ils pourront attirer Klopp à l’équipe nationale.

On pense que Klopp a dit aux gens d’Anfield et de ses environs que Liverpool serait le dernier club qu’il dirigeait, et on dit qu’il considère une transition vers l’équipe nationale comme une étape naturelle pour lui.

Ce sera un coup dur pour les chefs d’Anfield, qui souhaitent qu’un manager imite le succès à long terme que Sir Alex Ferguson et Arsene Wenger ont connu respectivement avec Manchester United et Arsenal.

Bien qu’il se soit retiré de la Coupe du monde en 2018 et ait évité de peu la relégation en UEFA Nations League l’été dernier, Joachim Low maintient toujours le soutien du conseil d’administration allemand en l’état.

L’ancien entraîneur de Stuttgart, âgé de 60 ans, dirige l’Allemagne depuis 2006, après avoir également été assistant de Jurgen Klinsmann dans la formation de l’équipe nationale pendant les deux années précédant la nomination à la fonction supérieure.

Il a guidé l’Allemagne vers la finale de l’Euro 2008 – où ils ont finalement perdu contre l’Espagne – et vers la troisième place de la Coupe du monde 2010.

Quatre ans plus tard, au Brésil, l’Allemagne a remporté sa quatrième Coupe du monde en battant l’Argentine en finale, après avoir battu les hôtes 7-1 en demi-finale dans ce match des plus remarquables.

