Le patron de Liverpool n’a “ aucune intention ” de laisser partir les joueurs ce mois-ci, explique comment les Reds peuvent s’améliorer et plus encore

Jurgen Klopp a exclu l’un de ses effectifs de l’équipe première de quitter le club d’ici la fin de la fenêtre de transfert.

Sevilla et Roma ont tous deux manifesté leur intérêt pour la signature de Xherdan Shaqiri, qui est actuellement mis à l’écart, mais les Reds n’ont pas l’intention de se séparer de l’ancien Stoke.

Jurgen Klopp dit que Xherdan Shaqiri ne va nulle part ce mois-ci

Les hommes de Klopp ont 16 points d’avance sur les adversaires les plus proches de Manchester City avec un match en main, et l’Allemand n’a “aucune intention” de réduire son effectif ce mois-ci alors qu’il recherche un premier titre en 30 ans.

«Nous avons eu la majorité de décembre et janvier avec un banc plein d’enfants. Des enfants merveilleux, mais des enfants, alors comment penser à donner un joueur à quelqu’un? Je ne comprends pas cela », a-t-il dit.

“Ce n’est pas à propos de Shaq, c’est à peu près tout le monde. Nous devons simplement les garder pour trier notre situation et non celle des différents clubs.

“Si quelqu’un venait au coin de la rue et demandait correctement … mais cela ne s’est pas produit.

“Peut-être qu’ils sont désespérés, peu importe, et nous pensons, mais il n’y a absolument aucune intention de notre part de faire quoi que ce soit.”

Klopp a également discuté d’autres sujets lors de sa conférence de presse, et vous pouvez lire les meilleurs morceaux ci-dessous…

Ray Parlour dit qu’il échangerait la saison Invincible d’Arsenal pour gagner la Ligue des Champions

Sur la célébration d’Alisson contre Manchester United…

«C’était génial, il était le premier là-bas. Il était si tard dans le match, les autres pensaient que c’était trop difficile de sprinter là-bas mais il avait tout le pouvoir.

“Je ne l’ai pas vraiment vu pendant le match, je l’ai vu plus tard. Bien.

Sur la forme physique d’Alex Oxlade-Chamberlain…

«Il est en bonne forme. Je lui ai demandé, et il a dit que tout allait bien. C’est normal qu’un joueur veuille jouer 90 minutes, Ox est un joueur important pour nous en ce moment.

«Ox a frappé et était un peu mou et nous avons dû prendre une décision.

Sur la façon dont manquer le titre la saison dernière a aidé la force mentale de l’équipe…

«Le seul point n’a eu aucun impact. Ce que nous avons appris de la saison dernière, c’est que nous sommes une bonne équipe de football. Il s’agit d’utiliser vos compétences, votre attitude, votre caractère dans tous les jeux PL. “

Comment Liverpool peut s’améliorer…

«Il y a beaucoup de place pour l’amélioration. Comment pouvons-nous nous aider?

«Nous devons trouver un moyen commun dans les situations de dominer le jeu d’une manière légèrement différente.

«Sensationnellement bon d’avoir Fabinho de retour. À quelle distance de commencer? Je ne sais pas. Il a besoin de trouver son rythme pas à pas et nous verrons.

«Nous devons maintenant nous assurer que nos garçons sont dans la meilleure forme possible jusqu’à ce que nous les utilisions.

«Dans une situation d’équipe différente, Fabinho se serait peut-être mieux entraîné dans le match contre United. Se rapprocher de plus en plus. “

Sur les loups…

«J’ai compris à 100% qu’il n’était pas facile pour les Wolves de prendre (défaite à Anfield) mais après, les décisions étaient bonnes.

«Pas besoin de parler de VAR. Les loups sont vraiment difficiles à jouer, système similaire aux autres équipes défensivement. Ils rendent le terrain vraiment grand.

«Ils demandent beaucoup de jeu de jambes, ils courent beaucoup. Vous ne pouvez pas jouer à 50-60% contre les loups, absolument aucune chance. “

