Le patron de l’UFC, Dana White, fait une présentation pour les Raiders de Las Vegas

Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou non, mais Tom Brady – le six fois champion du Super Bowl et meilleur QB à avoir jamais joué au jeu – est un agent libre et personne ne sait où il va jouer au football. 2020.

Du moins pas encore, car l’agence libre ne démarre pas avant deux semaines.

D’accord, vous en avez probablement entendu parler, car les rumeurs de Brady ne font que s’accentuer à mesure que nous approchons du moment où les décisions devront être prises.

Eh bien, le patron de l’UFC Dana White, qui est de Boston et aime les Patriots, a fait son discours à Brady mardi, alors qu’il sautait sur les questions et réponses en direct d’Instagram de Brady et implorait le QB de venir à Las Vegas et de jouer pour les Raiders.

White a commencé en disant qu’il aimerait voir Brady revenir en Nouvelle-Angleterre, mais si cela ne peut pas se produire, Las Vegas serait un bon endroit pour le numéro 12:

C’était une bonne non-réponse de Brady.

Mais une réponse viendra probablement bientôt.

J’espère.

.