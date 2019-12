Le patron de Man City fait le point sur les blessures de quatre joueurs avant l'affrontement des Wolves et parle du calendrier de Noël

Pep Guardiola a fait le point sur les blessures de Kevin De Bruyne, David Silva, John Stones et Sergio Aguero avant la longue série de matches de Man City.

Aguero est revenu pour la première fois en un mois avec un remplaçant tardif lors de la victoire 3-1 de City contre Leicester samedi.

Vendredi, Pep Guardiola affrontera les Wolves

Gabriel Jesus a suppléé l'attaquant pendant son absence mais devrait conserver sa place dans le onze de départ contre les Wolves le 27 décembre, Aguero n'étant pas encore en pleine forme.

David Silva et John Stones manqueront à nouveau d'avoir été écartés depuis le derby de Manchester plus tôt ce mois-ci.

Il y avait cependant des nouvelles plus positives à propos de De Bruyne, qui a boité dans les phases finales contre Leicester.

"Kevin n'est pas blessé, il va bien", a déclaré le directeur de la ville, Pep Guardiola.

«David Silva est meilleur, qu'il continue toujours (d'être absent). Les pierres ne sont pas prêtes.

«Sergio n'est pas prêt à commencer. Je ne sais pas combien de temps, mais chaque jour à l'entraînement, il s'améliore. "

Kevin De Bruyne a boité contre Leicester

Voici le meilleur de ce que Guardiola avait à dire avant le match de City avec les Wolves vendredi, qui est en direct sur talkSPORT.

L'horaire de Noël chargé

«Nous nous entraînons les 23 et 24. La nuit du 24 est finie, 25e arrêtée, puis 26e entraînement et 27e nous avons l’équipe de Nuno.

«Ce que je sais, c'est que moins de 48 heures n'est pas le moment idéal. La période de Noël est ce qu'elle est dans ce pays et nous nous adaptons sans problème.

Face aux loups

«Ils sont toujours l'un des adversaires les plus coriaces. Nuno fait un travail incroyable. C'est l'un des adversaires les plus coriaces à domicile mais aussi à l'extérieur. J'espère que nous pourrons maintenir le bon niveau que nous avons connu ces dernières semaines.

«La meilleure façon est de penser au prochain match. Nous allons voir, je ne pense pas aux joueurs qui vont jouer. Les jeunes doivent penser à Sheffield United, c'est seulement 48 heures.

Le racisme dans le jeu

"Bien sûr (je soutiendrais les joueurs qui partent)", a-t-il ajouté.

«Mes joueurs soutiennent les initiatives et ce que vous devez faire, c'est vous battre jour après jour. Il ne s'agit pas d'un seul club.

«Il faut se battre tous les jours, dans les écoles et les familles pour faire mieux dans les générations futures.

«C'est une bataille jour après jour et bien sûr nous soutenons les initiatives.

«Je pense que c'était un problème qui s'est produit pendant des décennies, des siècles. Maintenant, il est plus visualisé parce que les médias sont plus proches du problème.

"Nous devons nous battre, mais nous avons besoin de temps pour l'éradiquer."

Adrian Durham claque Pep Guardiola: "Nous ne sommes même pas à Noël et il brandit le drapeau blanc!"

Son avenir au club

«Je pense que c'est ma quatrième saison, la saison prochaine sera la cinquième parce que j'essaie de rester la saison prochaine. Il y a longtemps. J'ai répondu à cette question récemment plusieurs fois, je suis incroyablement bon ici. Je dois voir si je mérite un nouveau contrat.

«Le niveau a beaucoup augmenté et les attentes sont plus élevées et nous devons voir si nous pouvons y faire face. Cela ne dépend pas que de moi. Maintenant, nous avons une pause avec la famille et préparons les loups et le reste. Nous avons le temps d'y penser à l'avenir. »

