Le patron de Man City insiste sur le fait qu’il n’a jamais voulu offenser les fans du club avec la remarque de la foule d’Etihad

Pep Guardiola insiste sur le fait qu’il n’a jamais eu l’intention d’offenser les fans de Man City lorsqu’il a commenté la faible participation de Fulham à la FA Cup dimanche.

Les Citizens ont remporté une confortable victoire 4-0 sur le club du Championnat devant seulement 39 223 supporters dans leur stade de 55 000 places.

Pep Guardiola a été déçu par la taille de la foule pour le choc du stade Etihad dimanche

Guardiola a admis qu’il ne savait pas pourquoi l’Etihad n’était pas complet et espérait que davantage de fans assisteraient au match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao de la ville contre Manchester United mercredi – qui est EN DIRECT sur talkSPORT avec City en tête de l’égalité 3-1.

Les commentaires de l’Espagnol n’ont pas été bien accueillis par une section de la base de fans de la ville, et mardi, il a rappelé aux supporters qu’il était «reconnaissant» de leur soutien.

Il a déclaré: «Je comprends les fans, je n’ai jamais eu l’intention de les offenser.

«Depuis que je suis arrivé ici du premier jour au dernier jour, je veux me battre pour jouer le mieux possible pour voir l’Etihad Stadium plein à chaque match.

«La raison pour laquelle nous faisons notre travail est d’aller à l’Etihad et de le voir plein et de voir les gens apprécier le jeu ensemble.

«Depuis que je suis ici, j’ai entendu parler de la FA Cup et de la Premier League, c’est plus important pour ce club que la Ligue des champions. C’est donc une erreur que j’ai pensé que ce serait complet à 13 heures un dimanche.

«Je vais essayer à nouveau de les pousser à être avec nous, si c’est complet à chaque match, ce sera mieux. C’est tellement agréable d’avoir des fans ici, je serai toujours reconnaissant pour le soutien. “

Guardiola a également discuté d’autres sujets en prévisualisant le choc de mercredi contre Man United, et vous pouvez lire les meilleurs extraits de sa conférence de presse d’avant-match, ci-dessous…

Dernières nouvelles sur les blessures

“Nous avons des doutes, demain nous ferons notre dernier contrôle et déciderons. [Aymeric] Laporte est l’un des doutes. »

Sur Manchester United

“C’est Man United, ils peuvent le faire, ils l’ont fait, ils doivent faire un match presque parfait.

«Dans ce genre de matchs contre des équipes incroyables avec une histoire incroyable, ils sont fiers et je sais combien il sera difficile d’atteindre la finale.

«Nous devons faire attention à la contre-attaque, aux coups de pied arrêtés et à quel point United joue bien.

“Ils n’ont rien à perdre, ils vont attaquer, nous devons contrôler nos émotions et nous devons essayer de marquer des buts.”

Sur les ambitions managériales de David Silva

«J’aime ça, vous avez besoin de joueurs sur le terrain qui peuvent voir ce qu’ils disent et prendre une décision.

«Ils n’attendent pas la mi-temps, nous en avons besoin, mais je ne sais pas ce que David veut faire. Ce serait bien, ces types de joueurs avec une expérience incroyable, mais ça dépend. »

Sur la décision de Jurgen Klopp de ne pas assister à la reprise du quatrième tour de la FA Cup de Liverpool contre Shrewsbury et de jouer contre l’équipe U23 pendant les vacances d’hiver

«Nous acceptons les horaires et les compétitions, matchs tous les deux ou trois jours.

“Mais ne dites pas aux managers quels joueurs choisir.”

