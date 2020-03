Le patron de Man City, Pep Guardiola, fait un don de 920 000 £ pour lutter contre la pandémie de coronavirus en Espagne

Pep Guardiola a fait don de 920 000 £ (1 million d’euros) pour lutter contre le coronavirus en Espagne.

Le manager de Man City est de retour à Barcelone alors que la pandémie a contraint la Premier League, ainsi que la plupart des autres footballeurs du monde, à suspendre.

Pep Guardiola a fait un don important pour aider à lutter contre le coronavirus

Guardiola aurait travaillé avec ses avocats ces derniers jours sur la meilleure façon d’utiliser l’argent.

Il ira à une campagne promue par le Collège médical de Barcelone et la Fondation Angel Soler Daniel.

L’Espagne est l’un des pays les plus touchés d’Europe avec plus de 2 696 morts et près de 40 000 personnes infectées.

L’argent sera utilisé pour aider à acheter du matériel médical et du matériel de protection pour le personnel hospitalier en Catalogne.

“Pep Guardiola a fait un don d’un million d’euros à la Fundacio Angel Soler Daniel pour l’acquisition et la fourniture d’équipements de santé pour faire face à la pandémie de Covid-19”, a déclaré la Fondation dans un communiqué.

«La campagne de collecte de fonds menée par le Collège officiel des médecins de Barcelone et gérée par le biais de la Fondation, vise à obtenir des dons en espèces de médecins membres du collège et de la population en général pour acheter du matériel de santé qui fait actuellement défaut dans les hôpitaux de Catalogne.

«Il contribuera également à financer la production alternative en 3D de masques respiratoires et d’autres articles de protection pour les agents de santé.»

