Le patron de Man City, Pep Guardiola, “manque” le football mais exhorte les gens à “écouter” les directives sur les coronavirus

Pep Guardiola a admis qu’il «rate» le football mais a exhorté tout le monde dans le match à se réunir et à écouter les conseils des professionnels pendant la crise des coronavirus.

COVID-19 a fait des ravages dans le monde du sport et presque tous les pays ont suspendu ses activités sportives afin de freiner la propagation de la pandémie.

Comme la plupart d’entre nous, Guardiola manque cruellement de football

La semaine dernière, Guardiola a fait don d’un million d’euros (918 000 £) pour aider à lutter contre les coronavirus en Espagne et a publié un message aux fans de la ville les exhortant à tenir compte des conseils médicaux.

«Le football nous manque», a-t-il déclaré. «La vie que nous avions il y a quelques jours nous manque, mais il est maintenant temps d’écouter, de suivre nos scientifiques, nos médecins et nos infirmières.

«Vous êtes ma famille du football et nous allons tout faire pour que vous vous sentiez mieux. Nous reviendrons de ce plus fort, mieux, plus gentil… et un peu plus gros. Restez à l’intérieur, restez en sécurité.

Donner à COVID-19 le carton rouge

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus tôt nous pourrons retourner dans le pub, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct …

Le message vidéo de Guardiola est venu lorsque le club a lancé le nouveau site Web «Cityzens At Home» dédié à fournir aux fans des nouvelles, des conseils et des activités en ces temps sans précédent.

Il y aura des vidéos de coaching sur mesure de membres du personnel de la ville, ainsi que des défis quotidiens sur les compétences et des recettes préférées des joueurs, entre autres offres.

