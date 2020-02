Le patron de Man City, Pep Guardiola, vise à creuser l’ancien chef de la direction de la Premier League Richard Scudamore au milieu de la domination de Liverpool

Le patron de Man City, Pep Guardiola, vise une fouille à peine voilée contre l’ancien directeur général de la Premier League, Richard Scudamore.

En août 2018, Scudamore a déclaré qu’il espérait que City aurait plus de challengers pour le titre après sa saison de 100 points lorsqu’ils ont levé le titre.

. – .

L’équipe de Pep Guardiola compte 22 points de retard sur le leader de Liverpool

Il a déclaré: «Cela n’enlève rien à l’excellence de City, mais nous voulons que la saison se termine.

“J’aimerais que plusieurs trophées soient nécessaires dans divers endroits le dernier jour, car nous ne savons pas comment cela se terminera.”

Scudamore a pris sa retraite en novembre 2018, mais Guardiola insiste sur le fait que ceux qui voulaient des challengers pour lui devraient craindre Liverpool.

Les Reds ont une avance de 22 points en tête du classement après la défaite 2-0 de City contre Tottenham dimanche.

Guardiola a déclaré: «Ils sont loin, ils sont imparables et beaucoup de points (clair).

.

Richard Scudamore a pris sa retraite en novembre 2018

«Bien sûr, il s’agit maintenant de viser d’autres compétitions et de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

«Il y a deux saisons, lorsque nous avions 100 points, nous avons terminé à 19 points [Manchester] United et pendant cette période, Liverpool était fort.

ce que nous avons aimé

L’accolade de Haaland, la séquence de buts de Ronaldo et Mourinho se balistique

Chanceux?

Mourinho inflexible Sterling aurait dû être expulsé par VAR dans la victoire sur Man City

GRANDE RÉCLAMATION

Pires affirme que Liverpool a de la chance de ne pas égaler les invincibles d’Arsenal

Honnête

Arteta «pas surpris» par la position de ligue d’Arsenal après le match nul de Burnley

la revue

Début de rêve de Bergwijn, record égal à Liverpool – ce qui s’est passé en Premier League

Content

Ighalo dit que Man United propose un «rêve devenu réalité»

SUPER STEVEN

La star de Tottenham marque à ses débuts – avec le premier tir des Spurs contre City

Incroyable

Bergwijn marque sur les débuts de Tottenham lors de la victoire sur City à 10

TAKEOVER TALK

Le prince saoudien veut toujours la reprise de Man United malgré ses liens avec Newcastle

LE COUP D’ENVOI

Le chaos VAR incite la mêlée alors que les Spurs et Man City s’affrontent pour deux décisions de pénalité

«L’équipe est bonne et j’aime la façon dont mon équipe joue mais ce n’est pas suffisant, nous sommes loin et la distance est si grande et c’est la réalité.

“Les deux dernières saisons, c’était un gars, le propriétaire de la Premier League, qui a dit que cela ne pouvait pas se reproduire et que ce n’était pas bon pour la Premier League lorsque City remportait le titre de cette manière.

“Alors maintenant, c’est à Liverpool que vous devez vous préoccuper (si vous êtes) du propriétaire de la Premier League.”

.