Le patron de Man United révèle qu’Anthony Martial a fait un “ travail supplémentaire ” pour se familiariser avec le rôle n ° 9

Ole Gunnar Solskjaer a réservé un éloge spécial à Anthony Martial en forme après que le Français ait marqué son 15e but de la saison dans une victoire convaincante de 3-0 contre Watford en difficulté dimanche.

Martial, qui a marqué pour la première fois depuis septembre 2017 en trois matches consécutifs dans toutes les compétitions interclubs, a été le principal attaquant de United ces dernières semaines après que Marcus Rashford a subi une double fracture de stress dans le dos.

Ole Gunnar Solskjaer a salué l’amélioration qu’Anthony Martial a montré

Solskjaer a révélé après le match que Martial avait fait un travail supplémentaire dans la formation pour se familiariser davantage avec le rôle n ° 9.

«Anthony apprend toujours. Il a joué un rôle important pendant de très nombreuses années, mais il s’habitue de plus en plus à jouer en tant que n ° 9 maintenant », a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Il s’entraîne très bien et fait un travail supplémentaire. Il joue à chaque match et devient plus en plus en forme.

“En conséquence, il devient de plus en plus confiant de marquer différents types de buts.”

Il a poursuivi: «Cette semaine, il a marqué trois buts différents, dont un en tant qu’avant-centre / n ° 9. [against Chelsea] avec un en-tête.

«Celui de Bruges était avant tout un travail acharné et un opportuniste après avoir relevé une erreur. Mais il a fait tout le travail lui-même.

«Et aujourd’hui, c’est l’Anthony que nous avons toujours connu, plus il a de compétences que la plupart des joueurs autour.

Pendant ce temps, Solskjaer a également salué Bruno Fernandes pour sa performance lors de la victoire globale de dimanche contre les Hornets.

L’homme de 67 millions de livres sterling a ouvert son compte pour sa nouvelle équipe, avec Mason Greenwood et le Martial susmentionné également sur la feuille de match.

“Il est très en forme, après tout, il a joué toute la saison”, a ajouté Solskjaer. «Il est confiant et en bonne forme. Il est très bien inséré.

«Il a une grande personnalité et un grand caractère. Il donne à tous les autres un énorme coup de pouce [him signing].

“Nous avons vu le genre de qualités qu’il peut conférer à l’équipe et aujourd’hui, cela montre simplement que le personnage de Man United a pris la peine et a terminé comme il l’a fait.”

