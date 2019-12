Le patron de Manchester United insiste sur le fait que Paul Pogba n'ira nulle part en janvier, donne une mise à jour à Erling Haaland, et plus encore

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a exclu un transfert en janvier pour le milieu de terrain Paul Pogba le mois prochain.

La spéculation règne sur l’avenir du joueur de 26 ans depuis que le vainqueur de la Coupe du monde a admis au cours de l’été qu’il était ouvert à un nouveau défi ailleurs.

Pogba est hors service depuis septembre

Pogba n'a par la suite apparu que six fois depuis lors en raison d'une blessure à la cheville et un rapport publié jeudi soir a suggéré que les coéquipiers et les officiels du club estimaient que le milieu de terrain avait presque certainement joué son dernier match pour United.

Le Real Madrid s'intéresse depuis longtemps à l'international français, mais Solskjaer insiste sur le fait qu'il ne quittera pas Old Trafford pendant la fenêtre de janvier.

"Il ne sera pas vendu en janvier, non", a déclaré Solskjaer.

«Il s'entraîne mais il ne s'entraîne pas avec nous depuis longtemps. Il s'entraîne et c'est un pas en avant pour nous.

"Oui, bien sûr (je comprends tout l'intérêt qui l'entoure) parce que c'est un joueur fantastique, une personnalité charismatique et pour nous, nous sommes heureux qu'il soit ici."

Solskjaer s'attendait à ce que Pogba revienne avant la fin de l'année, uniquement pour cause de maladie qui entraverait son retour à l'entraînement en équipe première.

Le joueur de 26 ans sera de nouveau absent lors du voyage de United à Watford dimanche, mais le milieu de terrain a été vu de bonne humeur vendredi, quelques heures seulement après que le manager ait à nouveau chanté ses louanges.

Solskjaer a exclu un départ pour Pogba en janvier

"Quand il revient, bien jouer, jouer avec le sourire et faire ce qu'il a fait il y a un an quand je suis venu ici", a déclaré Solskjaer lorsqu'on lui a demandé comment Pogba arrête le bruit de fond.

«Paul était fantastique. Il a été fantastique quand il a joué pour nous.

«Nous savons que nous avons l'un des meilleurs joueurs du monde quand il joue bien, quand il est en forme.

"Il a besoin de temps pour se mettre en forme, bien sûr, mais il fera une différence pour nous."

Poussé sur la question de savoir si le milieu de terrain jouera avant la fin de l'année, le patron de United a ajouté: «Eh bien, je l'espère. Encore.

"Voyons comment il se sent. Je ne vais pas le pousser, bien sûr. Ensuite, ce qu'il ressent, sa cheville, nous avons besoin de lui pour être en forme à 100%. Je ne peux pas risquer de revers sur la blessure. "

Solskjaer a également discuté d'autres sujets lors de sa conférence de presse d'avant-match, et vous pouvez lire les meilleurs extraits ci-dessous…

Les signatures de janvier

«En tant que manager, vous espérez toujours pouvoir faire quelque chose, mais là encore, ce n'est pas quelque chose qui est cloué. Ce doit être le bon joueur, le bon âge, il doit s'intégrer dans cette équipe et pour la bonne valeur.

"Nous sommes toujours à la recherche et la fenêtre de transfert sera ouverte mais cela pourrait ne pas arriver."

Sur les joueurs qui reviennent pour gérer leurs clubs

Si vous connaissez l'ADN du club, si vous connaissez la culture du club, si vous avez été ici, surtout pendant les périodes où le club se porte bien, vous voyez ce qu'est la culture dans le club. Je pense que c'est important.

Vous construisez sur ce qui se passe bien et améliorez ce que vous pensez que vous devriez améliorer. Le meilleur exemple est probablement Guardiola et ce qu'il a fait avec l'équipe de Barcelone.

À propos du «vol vers Manchester» d'Erling Haaland

Eh bien, il ne vient pas à Manchester… parce que, bien… je connais le garçon et je connais ses amis. Il est en vacances de Noël.

Vous ne pouvez pas voler depuis Stavanger, n'est-ce pas? Vous devez donc passer par (ailleurs.

