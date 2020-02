Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, dit que c’est ‘touch and go’ si Marcus Rashford joue à nouveau cette saison

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a révélé que c’était “touch and go” si Marcus Rashford jouait à nouveau cette saison.

L’international anglais a été écarté pendant plus d’un mois après avoir subi une double fracture de stress dans le dos lors du match de troisième tour de la FA Cup contre les Wolves.

Rashford a une double fracture de stress dans le dos

Solskjaer a déclaré: «J’espère qu’il jouera cette saison. Ce sera juste toucher et aller vers la fin.

«J’espère que nous pourrons traverser ce tournoi et prolonger la saison.

«Ça prend du temps, je ne suis pas médecin. J’espérais qu’il récupérerait plus vite que ce à quoi il ressemblerait.

«Encore quelques mois, définitivement. S’il n’est pas assez en forme, il n’ira pas (en euros).

«Il a eu un scan et c’était peut-être plus grave que ce que nous espérions et attendions.

«Il se sentait bien quelques jours avant ça.

«Je ne savais pas qu’il fallait du temps pour récupérer. Quand il guérira, il sera plus fort pour cela, donc il est important que nous ne nous précipitions pas. »

Rashford, 22 ans, a ébloui cette saison pour les Red Devils avec 14 buts et quatre passes en 22 apparitions.

Mais il craint même qu’il ne passe à côté de l’Euro 2020 – ce qui signifie encore plus de mauvaises nouvelles pour Gareth Southgate, qui transpire déjà sur la forme physique du capitaine Harry Kane.

