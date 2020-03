Le patron de Red Bull F1 voulait que ses pilotes contractent un coronavirus pendant la saison suspendue

Le patron de Red Bull Motorsports Helmut Marko est sous le feu après avoir révélé qu’il avait encouragé les pilotes juniors et seniors à se mettre dans une position où ils seraient infectés par Covid-19. L’ancien pilote de 76 ans a déclaré que son plan n’avait «pas été bien reçu» et avait finalement été annulé par le reste de la direction de Red Bull.

Le plan de Marko aurait réuni la majorité des conducteurs de Red Bull à proximité, et tout en s’arrêtant de dire qu’il voulait introduire le virus aux conducteurs, il espérait qu’ils tomberaient malades. Il a déclaré que si les pilotes tombaient malades, «ce serait le moment idéal pour l’infection à venir», parlant de l’arrêt actuel de la saison de F1.

Marko a imaginé un scénario où le reste de la Formule Un continuerait de lutter contre les menaces du virus lorsque la compétition reprendrait, tandis que son équipe aurait déjà contracté et récupéré de Covid-19. Ce n’était pas non plus une réunion à huis clos secrète – il a fait connaître ses intentions au monde. “Ce sont tous de jeunes hommes forts et en bonne santé”, a déclaré Marko, ajoutant, “de cette façon, ils seraient prêts au début de l’action.” Sa pseudo-science brassée à la maison ne s’est pas arrêtée là. Il a soutenu que les conducteurs sont actuellement dans une condition physique maximale, ce qui se détériorera avec le temps en raison du manque d’accès aux gymnases et aux installations d’entraînement traditionnels, ce qui en fait le moment idéal pour les athlètes d’être infectés.

Malgré la conviction de Marko qu’il est préférable pour les conducteurs d’obtenir le coronavirus maintenant, il n’y a aucun argument scientifique soutenant que quiconque s’expose intentionnellement au virus à tout moment. Malgré les premiers rapports selon lesquels Covid-19 affectait principalement les personnes âgées, il y a maintenant des centaines de cas de personnes dans la vingtaine et la trentaine après avoir contracté le virus, y compris celles répertoriées comme étant «en bonne santé». En outre, il existe des rapports anecdotiques selon lesquels certaines personnes précédemment testées positives et récupérées ont contracté à nouveau le virus, soulignant en outre le peu d’informations sur la nature de Covid-19 lui-même.

À une époque où les sports du monde entier ont appuyé sur pause pour aider à ralentir la propagation du coronavirus, les commentaires de Marko sont en nette opposition. Il est inimaginable et effrayant que toute personne en position de pouvoir, en particulier une personne sans formation ni autorité scientifique, joue avec la sécurité publique en fonction de ses propres convictions. Heureusement, la direction de Red Bull est intervenue avant que ce plan stupide puisse prendre forme.