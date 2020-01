Le patron de Rochdale révèle une tragédie personnelle pour le héros de la FA Cup, Aaron Wilbraham, qui a stupéfait Newcastle

Aaron Wilbraham jouait à travers le chagrin de la mort de sa mère quand il est sorti du banc pour gagner à Rochdale une reprise de la FA Cup contre Newcastle.

Le vétéran de 40 ans a frappé 11 minutes de temps pour égaliser pour le Dale lors du match nul 1-1 à Spotland.

Quel moment pour Wilbraham, 40 ans

Et son manager, Brian Barry-Murphy, révèle qu’il jouait dans la mémoire de sa mère, qui est malheureusement décédée début décembre.

“Il m’a dit toute la semaine qu’il aurait dû commencer”, a déclaré Barry-Murphy à talkSPORT.

«Il m’a dit toute la semaine que j’avais mal fait l’équipe.

“Il est juste un gars inspirant. Il a perdu sa maman récemment à cause d’une très grave maladie et il joue toujours dans sa mémoire.

“C’est un gars incroyable.”

L’équipe de League One méritait son égaliseur

Rochdale avait repoussé un certain nombre d’occasions de tirer le niveau mais a saisi l’égalisation tardivement alors que le centre de Luke Matheson, âgé de 17 ans, a été récupéré et tranquillement terminé par Wilbraham, avec 23 ans séparant le buteur et le créateur.

Et Wilbraham bourdonne de retourner à Tyneside pour la reprise, où il a connu du succès dans le passé.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je ne peux pas attendre [for the replay].

«J’ai déjà marqué là-bas pour Bristol City, j’espère donc pouvoir y aller et marquer à nouveau.»

