Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, dénonce Antonio Conte pour avoir discuté des rumeurs de transfert de Christian Eriksen à l’Inter Milan

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a critiqué le patron de l’Inter Milan, Antonio Conte, pour avoir discuté publiquement des rumeurs de transfert entourant Christian Eriksen.

Conte a évoqué la possibilité de signer le milieu de terrain des Spurs, dont le contrat expire à l’été, dans la fenêtre de transfert de janvier.

Christian Eriksen devrait quitter les Spurs, que ce soit ce mois-ci ou à la fin de la saison

Selon des informations en Italie, l’agent international danois est actuellement à Milan pour négocier un accord, mais Mourinho a confirmé vendredi que l’équipe de Serie A n’avait pas encore fait d’offre officielle.

Conte, qui a signé vendredi un contrat de six mois avec Ashley Young de Manchester United, a déclaré dans la presse italienne:

«Eriksen? Nous devons aller vers des personnes qui ont déjà eu une carrière, qui sont en fin de contrat. »

Mourinho et Conte ont une histoire, après avoir échangé un certain nombre d’insultes barbelées lorsque l’Italien était en charge de l’ancien club du Special One, Chelsea, et il a maintenant rouvert de vieilles blessures.

Le Portugais dit que les managers ayant des «responsabilités» ne devraient pas parler de joueurs qui ne sont pas encore dans leur club.

«Je pense qu’Antonio. Je pense qu’Antonio. Il l’a dit publiquement », a déclaré Mourinho, dont l’équipe de Watford joue à domicile samedi après-midi – avec Commentaire LIVE et EXCLUSIF sur talkSPORT.

«Je pense que nous, les entraîneurs, nous devrions tous nous comporter de la même manière en ce qui concerne les transferts.

«Je sais que ce n’est pas la meilleure façon pour toi. Mais je pense que nous devrions toujours être fermés, jusqu’à ce que quelque chose se passe vraiment.

Mourinho et COnte ne se sont pas entendus lorsqu’ils étaient des managers rivaux en Premier League

«Donc, quand vous me posez des questions sur le joueur A, B ou C, comme quand on m’a posé des questions sur trois joueurs, comment puis-je parler de trois joueurs qui ne sont pas mes joueurs?

«Je pense que nous devons toujours être protecteurs. Rien rien. Quand je vois des gens avec des responsabilités, parler d’Eriksen….

“Je pense que nous ne devrions pas parler des joueurs d’autres clubs jusqu’à ce qu’ils deviennent nos joueurs. Je pense que nous ne devrions pas parler des joueurs d’autres clubs.

“Vous me demandez à propos de Gedson [Fernandes] depuis le moment où le nom de Gedson était à l’écran: va à West Ham, va à Tottenham.

“Vous me demandez s’il vient, s’il ne vient pas, je ne vous ai rien dit. Je n’ai rien à dire à ce sujet. Je pense que c’est la meilleure façon.

“Vous protégez tout le monde, vous protégez les clubs, vous protégez le joueur, vous protégez tout.”

Mourinho a concédé qu’il se sent désolé pour Eriksen, endurant maintenant sa deuxième fenêtre de transfert d’affilée où il est dans les limbes.

Il a déclaré: «Je me mets à la place du joueur et je pense qu’il a besoin du 31 janvier pour venir et être sûr qu’il va rester jusqu’à la fin de la saison, ou avant le 31 janvier pour savoir qu’il est en quittant.

“Je pense qu’il est difficile pour un joueur d’être dans cette situation où,” Aujourd’hui je suis ici, demain je ne sais pas que je suis “.

«S’il est là le 31 janvier, il saura qu’il sera là le 1er février, il saura qu’il sera engagé avec le club, avec les supporters, avec tout le monde jusqu’à la fin de la saison. “

Jose Mourinho a soutenu Christian Eriksen après avoir été hué par les fans de Tottenham

Cela pourrait sembler étrange que Mourinho se batte contre l’Inter, ayant si bien réussi avec eux lors de la saison 2009-10, remportant la Ligue des champions.

Cependant, il insiste sur le fait que rien ne diminuera son amour pour le club.

“Ce n’est pas mon Inter. Mon Inter était (l’ancien président Massimo) Moratti Inter », a déclaré Mourinho. «Ce n’est pas mon Inter.

«Je n’ai aucun lien avec les gens, donc je pense que ça n’a rien à voir avec ça, rien ne peut changer mon ressenti avec l’Inter, ce n’est pas une situation avec un joueur qui va changer mon ressenti avec le club et les supporters. Aucune chance.”

