Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, espère que Dele Alli sera en forme pour la relecture du quatrième tour de la FA Cup contre Southampton

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a confirmé que la blessure à la cheville de Dele Alli n’était «pas aussi grave» qu’on le craignait d’abord.

Le milieu de terrain anglais était à la réception d’un tacle imprudent de Raheem Sterling lors de la victoire 2-0 des Spurs sur Man City dimanche.

Dele Alli a beaucoup souffert après un défi tardif de Raheem Sterling

L’arbitre Mike Dean a montré un carton jaune à Sterling, qui selon Mourinho a eu la chance de rester sur le terrain après un contrôle VAR pour un éventuel carton rouge.

Bien qu’il soit remplacé par 20 minutes restantes, Mourinho espère qu’Alli sera en forme pour faire face à Southampton lors de la reprise de la quatrième ronde de la FA Cup mercredi, qui est en direct sur talkSPORT.

Il a dit: «Ce n’est pas aussi mauvais (comme nous le pensions), donc il y a une chance.

«Il a une chance qu’il joue demain, alors attendez et voyez, mais il y a une chance.

«Il s’agit simplement d’être un peu chanceux ou malchanceux. Vous avez besoin d’un peu de chance.

«Dele Alli a eu beaucoup de chance. Sterling voulait-il le blesser? Je ne pense pas, je ne crois pas qu’il le voulait.

«Donc, pour Sterling, je n’ai aucun problème. Mais l’intention ne compte pas. Ce qui compte, c’est l’action. C’est un carton rouge. »

Mourinho a reçu des nouvelles de blessure plus prometteuses avec le retour de Ben Davies à l’entraînement complet après avoir récupéré d’un problème à la cheville.

L’arrière gauche, exclu depuis novembre, devrait être en lice pour le voyage de Tottenham à Aston Villa le 16 février.

Mourinho a déclaré: «Il s’entraîne avec nous depuis lundi.

«Bien sûr, après (mercredi) les garçons vont avoir du temps libre mais pas lui, il doit rester et travailler.

“Donc, quand nous commencerons la semaine d’Aston Villa, il s’entraînera avec nous pleinement, donc si tout va bien, il sera bon pour le match de Villa.”

