Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, fait l’éloge du «précieux» vainqueur du match, Heung-min Son, après sa victoire à Aston Villa

Jose Mourinho a fait l’éloge de Heung-min Son après la victoire de Tottenham 3-2 sur Aston Villa dimanche.

L’attaquant sud-coréen a inscrit un but spectaculaire à la 94e minute, sa deuxième frappe de l’après-midi, pour placer les Spurs au cinquième rang du classement de la Premier League.

Heung-min Son était le héros de Tottenham à Villa Park

C’était le 50e but de Son en championnat pour Tottenham alors qu’il marquait pour le cinquième match consécutif avec un rebond en première mi-temps suite à un penalty manqué.

Mourinho a déclaré à talkSPORT: «Le penalty, bien sûr, c’est bien qu’il ait été assez rapide et intelligent pour attaquer la deuxième balle et, sous un angle difficile à marquer, était très bon.

«C’était un moment très important, minute 44 ou 45, c’était fantastique.

“Mais ensuite, en fin de match, dans une situation difficile, pour un attaquant de courir 40 mètres pour faire face au gardien et d’être suffisamment cool pour mettre le ballon dans les filets, bien sûr, c’est précieux.”

Un but propre de Toby Alderweireld a donné à Villa une avance anticipée, avant que le défenseur belge ne pardonne son erreur en égalisant le score à l’autre bout.

Son a été le plus rapide à réagir à son propre penalty manqué pour donner à Tottenham une avance à la mi-temps suite à la décision de VAR d’accorder un coup franc pour une faute de Bjorn Engels sur Steven Bergwijn.

Jose Mourinho a mené Tottenham à la cinquième place du classement

Engels s’est dirigé dans un corner de Jack Grealish pour égaliser pour les hôtes peu de temps après la pause, avant que Son profite d’une erreur défensive du buteur de Villa pour ramener les trois points au nord de Londres.

Mourinho insiste sur le fait que Tottenham a gagné sa «chance» à Villa Park.

Il a dit: «Je peux dire deux mauvais buts à encaisser, oui. Je peux dire que nous n’avons pas très bien commencé. Je peux dire que Villa était plus forte, plus rapide et plus intense que nous au début du jeu.

«Mais je peux aussi dire que les garçons ont été fantastiques dans leur réaction et surtout en seconde période.

«Après le 2-2, nous avons pris nos risques et changé notre façon de jouer et avons mis deux gars au milieu pour explorer un peu d’espace et un peu de fatigue.

“Donc je pense qu’en fin de compte, les gens peuvent dire que c’est un peu de chance à cause du moment où nous avons marqué, mais la chance signifie beaucoup de travail avant cela et les garçons ont tellement travaillé.”

Son a eu d’autres occasions de gagner le match plus tôt, mais il a été contrecarré par Pepe Reina à deux reprises.

Et pendant que Son était interviewé par l’équipe des médias de Tottenham, Mourinho a demandé avec insolence: “Vous parlez des buts qu’il a marqués ou des buts qu’il a ratés?”

