Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, se souvient d’avoir regardé l’objectif emblématique de Ricky Villa à la télévision avant le match nul de la FA Cup

Jose Mourinho a rappelé comment il avait regardé l’un des souvenirs les plus célèbres de la FA Cup à Tottenham à la télévision et voulait tout faire pour en livrer un peu.

Le Portugais avait 18 ans quand il a vu Ricky Villa marquer son célèbre but lors de sa victoire en finale de la Coupe 1981 contre Manchester City.

Mourinho espère ramener le succès de la FA Cup aux Spurs

Regarder la pièce maîtresse du football anglais à la télévision en grandissant l’a aidé à tomber amoureux de la FA Cup, une compétition qu’il a remportée une fois avec Chelsea en 2007.

Tottenham a également une riche histoire en FA Cup, avec huit victoires – mais aucune depuis 1991.

Il est sur le point de se lancer dans sa première campagne dans cette compétition en tant que patron des Spurs, avec un voyage à l’extérieur dimanche à Middlesbrough – que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT – et évoquer son enfance.

“Pour moi, la FA Cup est une coupe très, très spéciale”, a-t-il déclaré.

“Et c’est pour moi, individuellement. En tant qu’entraîneur de Tottenham, je sais ce que la compétition signifie pour les supporters de Tottenham.

«L’histoire qu’ils ont, les souvenirs qu’ils ont, les victoires qu’ils ont. Les buts inoubliables qu’ils ont marqués. Le but de Ricardo Villa que j’ai regardé à l’adolescence, je n’oublie pas.

Cette frappe de Villa est l’un des buts emblématiques de la FA Cup

«Je ne pouvais qu’imaginer ce que cela signifie pour les fans de Tottenham.

«J’étais chez moi avec mon père et la finale de la FA Cup – fin des années 60, début des années 70 – il n’y avait pas beaucoup de matchs en direct à la télévision.

«Je pense que les matches des équipes nationales, les trois finales de la coupe d’Europe et la FA Cup.

«Et la FA Cup était essentiellement le dernier match de la saison, donc je pense que je n’en ai pas manqué un au cours de cette période. Petit enfant, jeune adolescent, je ne pense pas en avoir manqué un. “

La FA Cup est l’une des deux compétitions restantes qui pourraient donner de l’argenterie à Mourinho lors de sa première saison dans le nord de Londres et il a promis de faire tout ce qu’il peut pour mettre fin à la sécheresse des trophées des Spurs.

“Je ne dis pas que nous sommes candidats, je ne dis pas que nous allons gagner, mais je dis que nous devons jouer cette compétition sérieusement”, a-t-il ajouté.

“Vous pouvez me dire:” Jose, tu as des ennuis, tu as beaucoup de blessures et pas beaucoup d’options, et tu as une Premier League à essayer de terminer dans le top six ou le quatrième “.

«Mais je ne vais pas accorder plus d’attention à la Premier League qu’à la coupe.

«Pour moi, une compétition est une compétition, un match est un match et encore une fois la FA Cup est une coupe spéciale. Je ne le vois pas autrement.

«Si Middlesbrough nous battait, ils nous battaient parce qu’ils étaient très bons ou parce que nous étions mauvais.

“Ou parce que nous n’étions pas assez bons mais pas parce que l’entraîneur de Tottenham n’a pas donné à la coupe la responsabilité, pas du tout, aucune chance.”

Vous pouvez écouter le commentaire complet de Middlesbrough vs Tottenham LIVE sur talkSPORT, coup d’envoi 14 h 01

