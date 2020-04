Le patron de West Ham, David Moyes, craint une accumulation de blessures si les stars de la Premier League sont renvoyées du lock-out

David Moyes craint une accumulation de blessures en Premier League si les joueurs sont renvoyés du verrouillage du coronavirus dans le but de terminer la saison en cours.

Les autorités sont toujours aux prises avec le problème de savoir comment terminer la campagne dans un délai aussi serré, les clubs devant probablement jouer trois matchs par semaine.

Moyes craint une accumulation de blessures si les étoiles sont précipitées après le verrouillage

Et bien que le patron de West Ham souhaite une formation de quatre semaines une fois que les restrictions seront assouplies, il a reconnu que les clubs n’auraient probablement pas ce qu’ils souhaitent – et pourraient en payer le prix.

Moyes a déclaré au Keys & Gray Show sur beIN Sports: «Je pense que quatre semaines seraient idéales. Mais je pense que trois semaines seront le maximum que nous obtiendrons.

“Tout le monde parle maintenant des blessures que nous sommes susceptibles de ramasser pendant le temps de préparation de trois semaines ou pendant la période où il semble que nous devrons jouer énormément de matchs dans un court laps de temps.”

Les Hammers reprendront la campagne assis au-dessus de la zone de relégation sur la différence de buts.

Cependant, Moyes a insisté sur le fait qu’il voyait de l’optimisme au début de son deuxième mandat, ajoutant: «Je veux créer une nouvelle équipe jeune et énergique et je pense que nous venons de commencer.

“Avec les signatures que nous avons apportées en janvier, en essayant de le rafraîchir et en nous donnant beaucoup plus de jeunesse et de direction.”

Pendant ce temps, Moyes a révélé l’un de ses plus grands regrets pendant son avortement alors que le patron de Manchester United échouait dans les offres pour décrocher Toni Kroos, Gareth Bale et Cesc Fabregas.

Interrogé sur les joueurs qu’il regrettait d’avoir ratés lors de la signature, il a déclaré: «L’un d’eux serait Michael Essien, pour l’amener à Everton, Toni Kroos en serait certainement un à Manchester United, et à ce moment-là aussi, nous étions beaucoup après Gareth Bale et Cesc Fabregas. »

