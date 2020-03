Le patron de West Ham, David Moyes, dit qu’il “admire” Eric Dier pour avoir affronté un fan et avoir défendu son frère

Le patron de West Ham, David Moyes, a défendu Eric Dier après son altercation avec un supporter dans les tribunes après la sortie de Tottenham FA Cup à Norwich.

Au lendemain de la défaite de la fusillade aux Canaries mercredi, Dier est monté dans le niveau inférieur de la tribune ouest et a affronté un fan, qui se serait disputé avec son frère.

. ou concédants de licence

Moyes a défendu Dier contre son altercation avec les fans des Spurs

L’incident a divisé les opinions, certains soutenant la décision de Dier et d’autres affirmant qu’il avait tort de grimper sur des rangées de sièges pour une confrontation.

Moyes, qui connaît Dier après que l’international anglais a passé du temps dans les rangs des jeunes d’Everton lorsqu’il était directeur à Goodison Park, a déclaré que le joueur de 26 ans devait avoir une bonne raison de ressentir le besoin de réagir si fortement.

“Pour qu’Eric fasse ce qu’il a fait, il doit avoir été requis et nécessaire”, a déclaré Moyes.

«À bien des égards, je l’admire et j’aime ça, j’aime la façon dont il défend sa famille, pour lui-même, et vous savez que nous recevons tous des critiques et nous devons les prendre de différentes manières.

«Il y a eu de nombreux événements récemment où ils n’ont pas bien réussi, mais les footballeurs et les managers de football doivent l’obtenir régulièrement.

Tweets by Lilywhite_Rose

Eric Dier a pris d’assaut les tribunes pour aider son frère

«Je connais bien Eric comme il était avec moi à Everton, c’est un grand garçon. Vraiment un bon professionnel issu d’une très bonne famille sportive et d’une expérience qui comprend tous les problèmes du sport. »

Pendant ce temps, le manager de Newcastle, Steve Bruce, pense que Dier souhaiterait ne pas avoir agi comme il l’a fait.

Bruce, qui était à Manchester United quand Eric Cantona a tristement fait un coup de pied à un supporteur de Crystal Palace et a été banni pendant neuf mois, a déclaré que les joueurs et les managers devaient garder un œil sur leurs émotions s’ils étaient ciblés.

«J’ai reçu des choux, j’ai été maltraité par les fans de Newcastle lorsque j’étais directeur de Sunderland. J’ai été abusé toute ma vie », a-t-il déclaré.

“(On m’a appelé)” Tête de mort “,” Tête de pomme de terre “- il suffit de l’accepter mais parfois on dépasse les limites.

«C’est assez unique. Comment savait-il que son frère se faisait maltraiter? Ce n’était pas exactement une chose de Cantona, n’est-ce pas? “

Un partisan des Spurs décrit l’incident d’Eric Dier après que ses séquences vidéo de la rangée soient devenues virales en ligne

“Mais je suis sûr que dans la lumière froide du jour, il y repensera et pensera:” Je ne peux pas faire ça “. Mais ces choses arrivent. “

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, a suggéré que Dier recevra beaucoup d’empathie de la part de ceux qui ont vu la vidéo de lui défiler dans la foule.

“Je pense que tout le monde se rend compte que ce n’est pas quelque chose d’idéal, mais il y a un instinct pour protéger son frère et tout le monde comprendra cela”, a-t-il déclaré.

«Dans l’ensemble, je pense que les joueurs et les managers sont exemplaires dans leur comportement en termes de ce (abus) qu’ils reçoivent.

«Vous comprenez la frustration des supporters, mais aucun de nous ne veut la voir dépasser la barre. Il y en a beaucoup dans le jeu, mais c’est aussi un reflet de la société. »

Eddie Howe a fait écho aux sentiments de Rodgers quand l’incident est révélateur des problèmes de société actuels.

“Il est très facile de se concentrer sur la réaction du joueur, et je ne pense pas que quiconque veuille voir des joueurs, des entraîneurs ou quiconque confronter des supporters de cette manière”, a déclaré le patron de Bournemouth.

Louange

L’ancien patron de la Premier League a annoncé qu’il achèterait Van Dijk pour 200 millions de livres sterling

rapport

Millwall améliore ses références de promotion avec un triplé de Matt Smith à Forest

Non coupable

Birmingham évite la déduction des deuxièmes points après avoir été acquitté des frais d’EFL

Difficulté

Un gardien de but de Man United condamné à six matchs pour un adversaire présumé mordre

ÉQUIPES

Wonderkid: retour de City et du défenseur central – A quoi devraient ressembler City et Man United

Récompensé

Calvert-Lewin signe un nouvel accord de cinq ans avec Everton après une forme impressionnante

Restez en sécurité

Leeds conseille aux fans de ne pas avoir cinq ans et des câlins face aux craintes du coronavirus

Puni

Monaco: Gelson Martins condamné à six mois d’interdiction pour avoir poussé un arbitre

similaire

Le nouveau kit de Chelsea “ divulgué ” par rapport au maillot domicile de Crystal Palace

U-TURN

Chelsea ace dit qu’il est heureux de rester au club malgré l’expiration du contrat en été

«Mais le monde du football doit regarder ce qui est dit et ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.

“C’est presque tout ce qui se dit depuis les terrasses:” Oh, c’est juste des plaisanteries de football, c’est le monde du football “, mais je ne pense pas que ça devrait être comme ça.

“Je pense que c’est une opportunité d’examiner cela et peut-être de revoir ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, en le mettant en évidence pour tous ceux qui vont aux jeux.”

L’enquête de Tottenham sur l’incident est en suspens jusqu’à ce que la police métropolitaine termine ses propres enquêtes, tandis que la Football Association attendra également de voir le résultat avant d’agir.

.