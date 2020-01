Le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, admet que Jurgen Klopp l’a battu au poste de Liverpool après que Brendan Rodgers a été limogé en 2015

Carlo Ancelotti a révélé qu’il avait perdu son retour à Jurgen Klopp en 2015.

L’Allemand a été nommé nouveau patron des Reds après le limogeage de Brendan Rodgers après un début indifférent de la saison de Premier League 2015/16.

Depuis lors, Klopp a remporté le trophée de la Ligue des champions et a mis les Reds sur la bonne voie pour soulever le trophée de la Premier League pour la première fois dans l’illustre histoire du club.

Ancelotti a salué le Liverpool de Klopp

Mais après le limogeage de Rodgers, il est apparu qu’Ancelotti était également sur la liste des dirigeants après son limogeage du Real Madrid.

Cependant, l’Italien n’a aucune rancune et pense que Fenway Sports Group a pris la bonne décision en nommant Klopp, qu’il affrontera dimanche au troisième tour de la FA Cup.

«C’était après [I left] Real Madrid, j’ai eu une conversation avec le propriétaire », a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’avant-match.

«Ils cherchaient un nouveau manager mais je pense qu’ils ont fait le bon choix avec Jurgen. Il fait un travail fantastique à Liverpool, tellement bien fait. »

L’Allemand a revitalisé Liverpool depuis sa prise de fonction à Anfield

Bien qu’ils aient traversé toute la saison de Premier League sans subir de défaite, les Reds ont goûté à la défaite en Ligue des champions cette saison. L’ancien patron de Naples Ancelotti était l’homme responsable de l’organisation de cette victoire en septembre.

Cependant, l’ancien manager de Chelsea est bien conscient que ses troupes doivent être «parfaites» afin d’obtenir une première victoire à Anfield pour les Toffees depuis 1999 contre les champions européens.

“Jurgen est mon ami, nous avons une bonne relation et j’ai également eu la chance de le battre la saison dernière, bien qu’ils aient remporté la compétition”, a déclaré Ancelotti.

Martin Keown dit qu’Everton a nommé “ l’un des meilleurs managers de tous les temps ” à Carlo Ancelotti

«À Napoli, c’était la même chose, nous avons pu faire une belle performance car pour battre Liverpool, il faut faire une belle performance, une performance normale ne suffit pas.

«Tout doit être parfait. Vous devez travailler dur, vous sacrifier, faire preuve d’intensité – pour les battre, votre jeu doit être complet.

«Vous ne pouvez pas défendre pendant 90 minutes et nous ne voulons pas défendre pendant 90 minutes. Nous voulons avoir la possibilité de jouer notre football. »

