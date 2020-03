Le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, inculpé d’inconduite de la part de la FA pour des ébats de Manchester United mais sera sur la ligne de touche pour la visite de Chelsea

Carlo Ancelotti a été inculpé de faute par la Football Association en raison de son comportement à la fin du match nul 1-1 d’Everton contre Manchester United.

Le vétéran entraîneur italien a été laissé bouillonnant après que les Toffees eurent une grève de temps d’arrêt par Dominic Calvert-Lewin exclu pour hors-jeu suite à l’intervention de VAR.

. – .

Carlo Ancelotti a affronté les officiels après le match

Il a ensuite été renvoyé pour ses protestations par l’arbitre Chris Kavanagh après le coup de sifflet final à Goodison Park.

Il a maintenant été frappé d’une accusation de FA, mais on pense qu’il ne sera condamné à une amende et ne sera PAS interdit de contact s’il accepte l’accusation.

Cela lui permettra de donner des instructions à son équipe pour la visite de son ancien club de Chelsea.

Un communiqué de la FA lundi a déclaré: «Carlo Ancelotti a été accusé de faute pour violation de la règle E3 de la FA.

“Il est allégué que la langue et / ou le comportement du manager d’Everton sur le terrain à la fin du match de Premier League contre Manchester United le dimanche 1er mars 2020 équivaut à une conduite inappropriée.

“Il a jusqu’au jeudi 5 mars 2020 pour répondre.”

rapport

Les espoirs de promotion automatique de Nottingham Forest souffrent du tirage au sort à Middlesbrough

Travail accompli

Les buts de Sokratis et Nketiah permettent à Arsenal d’éviter de contrarier la FA Cup contre Portsmouth

Coup

Lucas Torreira brisé par une blessure à la cheville lors de la victoire d’Arsenal à Portsmouth

Révélé

Martinelli lève le voile sur le snob de Man United et explique pourquoi il a rejoint Arsenal

tuer géant?

Portsmouth vs Arsenal: actualités de l’équipe, heure du coup d’envoi et couverture radio exclusive

mis à l’écart

Watford inflige un coup dur dans sa tentative de survie alors que Deulofeu est exclu pour le reste de la saison

Précaution

Super League suisse suspendue jusqu’au 23 mars en raison d’une épidémie de coronavirus

snober

Man United, Chelsea et Liverpool veulent Sancho, mais le chef de Dortmund affirme qu’il pourrait rester

Voulait

Man City a perdu Sancho contre Dortmund et pourrait maintenant prendre l’une de ses meilleures starlettes

Info

Tirage au sort de la Ligue des Nations: les détails de la deuxième édition du tournoi en finale de l’Angleterre

Everton pensait avoir arraché un vainqueur du dernier souffle contre United lorsque le tir de Calvert-Lewin a dévié Harry Maguire, uniquement pour que l’effort soit rejeté après que Gylfi Sigurdsson ait été jugé hors-jeu par l’arbitre assistant vidéo Jon Moss.

Ancelotti a déclaré après le match: «Honnêtement, ce fut une décision difficile. Je pense qu’ils vérifient la position de Gylfi – qui était hors-jeu. Mais à notre avis, cela n’a pas affecté la vision du gardien de but. À leur avis, cela a affecté la vision et le mouvement du gardien de but. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été renvoyé auparavant en tant que manager, Ancelotti a répondu en riant: «Ce n’est pas la première fois – et ce ne sera pas la dernière!

«Je n’ai jamais manqué de respect. Cela peut arriver. À la fin du match, j’étais un peu nerveux et peut-être aussi l’arbitre. Nous avons parlé amicalement après le match. Aucun problème.”

.